Macarena Gómez, cuestionada por sus palabras sobre la sanidad: "Como pago un seguro privado, me dan cita cuando quiera"  

"Esta perfecto que pague un seguro privado. Lo que está feo es fardar de ello y encima tener la desfachatez de decir que la sanidad pública va mal cuando hay comunidades autónomas, COMO MADRID, que parasita la pública dando inversión que debería ir a la pública a la privada."

Mark_ #1 Mark_
Hasta que tengas un cáncer, nadie lo quiera, y en la privada te manden a pintar cipotes de colorines.
#2 Barriales
#1 tal cual. Incluso con la mejor poliza.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 En la privada están encantados con atender el cáncer, no conozco ningún hospital que rechace tratamientos mientras se los paguen.
Dragstat #10 Dragstat
#4 es verdad, si pagas te tratan, lo que no hacen es asegurarte, sobre todo con las primas que tienen que cobrar porque existe la pública. Cuando lleguemos al sistema de Estados Unidos ya será otra cosa, te cubrirán a precio de oro, pero con cláusulas en el contrato para que no te pases.
#1 O hasta que te derivan a un hospital concertado desde el hospital público que te corresponde "porque te van a operar antes" y acabas descubriendo que te han metido en un hospital con humedades, con el mantenimiento al mínimo y el personal a lo justo para maximizar el beneficio de cada paciente que llega de la pública.
Por supuesto, que a las primeras de cambio pides que te saquen de allí y te pasen a un hospital público, aunque te corresponde la rehabilitación con ellos, que no eran la prisa por operar sino que es para llenarle las camas a la privada.
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#1 cuando tenga un cáncer, irá a la publica, que también paga.
maquingo #15 maquingo
#1 En ese "nadie" yo no estoy.
aruleno #3 aruleno
Esta se esta cubriendo de gloria, ¿ se presenta por vox a algunas elecciones?
Veelicus #7 Veelicus
Te dan cita cuando quiera... o no, prueba con los especialistas buenos, tardan mucho, ahora lo que hay que hacer para que te atiendan pronto es ir sin seguro, es decir, pagar a tocateja la consulta, si vas asi si que te atienden pronto
#7 Y si es en sobre, en efectivo, mejor aunque te hagan factura.
Torrezzno #5 Torrezzno
Pero esta no era de los buenos? ahora es facha? Un dia sale en la Revuelta y todos haciendo palmas. Que volatil es todo esto
hazardum #11 hazardum *
#5 Hace tiempo que no, mas bien desde que ella ha declarado ya varias veces que no odia a los hombres y no está de acuerdo con el feminismo "moderno" que trata a los hombres de imbéciles, desde ahí es una facha mas. El otro dia en los Goya, también su pareja hablo del tema de iran.

No se las declaraciones que habra dicho ahora sobre la sanidad, pero viniendo de la bazofia de 20minutos, probablemente no tengan nada que ver con lo que haya dicho. A saber, porque en las redes sociales también se interpreta todo, como cada uno quiera.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Pues será ella .. porque yo tengo un seguro privado por el curro y para revisar la vista tengo cita dentro de mes y pico y para conseguir un dermatólogo pueden ser meses ... si lo consigues.
Torrezzno #12 Torrezzno
#9 100%. Hoy dia el seguro privado es una basura. Los medicos buenos nunca tienen citas. Los que tienen citas son normalmente gente joven sudamericana (al menos en Granada) y no tienen la misma solera
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#12

El tema es que los seguros privados pagan una mierda. Como dijo alguien por arriba, vete pagando en mano y verás como no hay tanto problema. Claro que pasas de no pagar la visita por el seguro privado a aflojar de 100 p'arriba (y ese p'arriba puede ser muy alto según médicos)
