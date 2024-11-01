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Lupita Nyong’o será Helena de Troya en ‘La odisea’, la nueva película de Nolan

Lupita Nyong’o será Helena de Troya en ‘La odisea’, la nueva película de Nolan

La campaña promocional de ‘La odisea’ ya está en marcha.El equipo de Nolan ya ha confirmado algunas piezas clave que quedaban aún por confirmar. Una de ellas era quién interpretará a Helena de Troya. A través de una entrevista concedida a Time, Nolan ha desvelado que será Lupita Nyong’o la encargada de trasladar el personaje.

| etiquetas: lupita nyong , odisea , nolan , helena de troya
4 1 0 K 50 cultura
21 comentarios
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Comentarios destacados:      
estemenda #5 estemenda
Ya puestos a ser inclusivos podían haberla llamado Helena Montoya y que fuera gitana :troll:
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#8 Martillo_de_Herejes
#5 ¿Será porque sus hermanos eran llamados los Dióscuros que la representen negra?
1 K 11
#16 DavidEF
A esos que exigen fidelidad histórica en "La Odisea", espero que también reclamen que el color de la piel del Cíclope se ajuste exactamente al de los cíclopes de la historia real. Y lo mismo con las escamas de las sirenas.
3 K 49
Apotropeo #19 Apotropeo
#16 Las sirenas, todo el mundo sabe, son azules y rojas.
:troll:
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HeilHynkel #20 HeilHynkel
#16

Y a ver si ponen al cíclope con un ojo azul en lugar de marrón. :roll: Y ojo con la raza de argos, que estos son capaces de poner un mastín de los pirineos en lugar de moloso de épiro. xD
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Vodker #7 Vodker
Se viene gordo truñaco...
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themarquesito #10 themarquesito
#7 Las imágenes del rodaje son muy poco alentadoras
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Vodker #11 Vodker
#10 pues aquí aciertan con lo de Lupita y añaden que Elliot Page se postula como Aquiles :palm: xD :troll:

okdiario.com/cool/television/cuotas-destrozan-odisea-christopher-nolan
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themarquesito #21 themarquesito
#11 El reparto me da un poco igual, es la ambientación lo que da auténtica lástima.
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#14 esbrutafio
¡¡¡Pero que estupideces hay que leer!!!

"Helena... ...encarna la causa mítica de la guerra"
Helena no tuvo ni voz ni voto en el inicio de la guerra de Troya. Simplemente fue el soborno ofrecido por la diosa Venus para corromper a Paris, que era juez en un concurso de belleza.

"Clitemnestra... ...Es evocada en varios pasajes como símbolo de traición, tras asesinar a su esposo Agamenón a su regreso de Troya... ...Clitemnestra encarna el desorden doméstico y el…   » ver todo el comentario
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#9 Martillo_de_Herejes
#6 Sí, es el adecuado... siempre muere en sus películas.
2 K 26
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Recuerdo una peli que recreaba una obra de Shakespeare donde aparte de Kenneth Branagh salía Denzel Washington y estaba muy entretenida.

A mí me la sopla el color de la piel de los actores, pero que la peli no sea un truño.

Y a los racistas de piel fina ... no se os oía decir mú cuando otros personajes eran interpretados por actores WASP que no encajaban ni en la etnia ni en la edad.
2 K 25
#15 esbrutafio
#12 No recuerdo que película era esa pero en la obra de Shakespeare (Chespir para los amigos) el protagonista de Otelo es negro.

"El personaje principal, Otelo, se presenta piadosamente, a pesar de su etnia. Esto era poco habitual en la literatura inglesa en tiempos de Shakespeare, la cual presentaba como villanos a los moros y otros pueblos de piel oscura"
es.wikipedia.org/wiki/Otelo
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HeilHynkel #17 HeilHynkel
#15

es.wikipedia.org/wiki/Mucho_ruido_y_pocas_nueces_(película)

Y como no te guste ... te pone John Wick fino. xD  media
1 K 21
Djangology #18 Djangology
#12 "Y a los racistas de piel fina ... no se os oía decir mú cuando otros personajes eran interpretados por actores WASP que no encajaban ni en la etnia ni en la edad."

Ni con los malvados indios de John Ford. Ni con las pelis de Tarzán y ese negro de carga cayendo por el acantilado:
- Oh, dios mío!!
- No se preocupe señorita, hemos salvado la mercancía.

Así era Hollywood, pero lo indignante no es que Willem Dafoe intérprete a un tipo de oriente medio en "La última tentación de cristo" (peliculón por cierto) sino que un negro o una negra haga de un personaje de la odisea.
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#4 Martillo_de_Herejes
Cojones han faltado para que Chamelet (por ejemplo) interpretara a Michael Jackson.
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#6 xavigo
#4 Yo veo a Sean Bean de Martin Luther King
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Brill #13 Brill
¿Y? A estas alturas Helena de Troya es más un mito que otra cosa. Así puede ser del color que le plazca al que nos cuenta la historia. Como si la hacen alienígena.
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#3 Martillo_de_Herejes
Durante su estancia en Troya debió de tomar mucho el sol.
1 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que Helena? :troll:
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#2 Sacianez
#1, la de después de arder Troya
8 K 93

menéame