Lupita Nyong’o será Helena de Troya en ‘La odisea’, la nueva película de Nolan

La campaña promocional de ‘La odisea’ ya está en marcha.El equipo de Nolan ya ha confirmado algunas piezas clave que quedaban aún por confirmar. Una de ellas era quién interpretará a Helena de Troya. A través de una entrevista concedida a Time, Nolan ha desvelado que será Lupita Nyong’o la encargada de trasladar el personaje.
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Y a ver si ponen al cíclope con un ojo azul en lugar de marrón. Y ojo con la raza de argos, que estos son capaces de poner un mastín de los pirineos en lugar de moloso de épiro.
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"Helena... ...encarna la causa mítica de la guerra"
Helena no tuvo ni voz ni voto en el inicio de la guerra de Troya. Simplemente fue el soborno ofrecido por la diosa Venus para corromper a Paris, que era juez en un concurso de belleza.
"Clitemnestra... ...Es evocada en varios pasajes como símbolo de traición, tras asesinar a su esposo Agamenón a su regreso de Troya... ...Clitemnestra encarna el desorden doméstico y el… » ver todo el comentario
A mí me la sopla el color de la piel de los actores, pero que la peli no sea un truño.
Y a los racistas de piel fina ... no se os oía decir mú cuando otros personajes eran interpretados por actores WASP que no encajaban ni en la etnia ni en la edad.
"El personaje principal, Otelo, se presenta piadosamente, a pesar de su etnia. Esto era poco habitual en la literatura inglesa en tiempos de Shakespeare, la cual presentaba como villanos a los moros y otros pueblos de piel oscura"
es.wikipedia.org/wiki/Otelo
es.wikipedia.org/wiki/Mucho_ruido_y_pocas_nueces_(película)
Y como no te guste ... te pone John Wick fino.
Ni con los malvados indios de John Ford. Ni con las pelis de Tarzán y ese negro de carga cayendo por el acantilado:
- Oh, dios mío!!
- No se preocupe señorita, hemos salvado la mercancía.
Así era Hollywood, pero lo indignante no es que Willem Dafoe intérprete a un tipo de oriente medio en "La última tentación de cristo" (peliculón por cierto) sino que un negro o una negra haga de un personaje de la odisea.