Lupita Nyong’o será Helena de Troya en ‘La odisea’, la nueva película de Nolan

La campaña promocional de ‘La odisea’ ya está en marcha.El equipo de Nolan ya ha confirmado algunas piezas clave que quedaban aún por confirmar. Una de ellas era quién interpretará a Helena de Troya. A través de una entrevista concedida a Time, Nolan ha desvelado que será Lupita Nyong’o la encargada de trasladar el personaje.