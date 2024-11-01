edición general
9 meneos
7 clics
El lucro multinacional ahoga la sanidad pública gallega: El escandaloso concierto con Povisa y el silencio cómplice del PP

El lucro multinacional ahoga la sanidad pública gallega: El escandaloso concierto con Povisa y el silencio cómplice del PP

La sanidad gallega, históricamente degradada bajo gobiernos del Partido Popular (PP), vuelve a ser noticia por un acuerdo opaco y multimillonario que prioriza el negocio privado sobre el derecho a la salud. El reciente contrato entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el hospital privado Povisa, por 195 millones de euros para dos años, ha desatado la indignación de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP), que denuncia un “parasitismo” sistemático de fondos públicos en beneficio de multinacionales. Privatizar para em

| etiquetas: corrupción publico-privada , fondos de inversión
7 2 0 K 81 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 81 actualidad
#1 tierramar
Un pozo sin fondo para Galicia, un negocio redondo para Povisa La AGDSP no duda en calificar este concierto como un “chantaje” crónico. Povisa, hoy en manos del grupo francés Vivalto —tras pasar por la estadounidense Centene y la española Ribera Salud—, ha perfeccionado el arte de esquilmar al erario público. Desde 2014, el hospital ha manipulado las reglas del juego: primero cobró por actividad, luego exigió un fijo de 540 euros por habitante/año (independientemente de si prestaba servicios o…   » ver todo el comentario
1 K 32
smilo #2 smilo
Pero los gallegos bien contentos con el gobierno, al menos no gobiernan los rojos ni los catalanes :shit:
0 K 12

menéame