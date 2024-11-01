·
Lucía Méndez, contundente sobre la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial: "Es muy sencillo, Ayuso ha dicho que no tenía que ir"
La periodista ha señalado a la presidenta madrileña como el verdadero motivo de la ausencia del presidente 'popular': Es muy sencillo, Isabel Díaz Ayuso ha dicho 'oye, que no tenías que ir'".
año judicial
,
feijoo
,
ayuso
#4
millanin
No ha ido por que no ha querido
2
K
39
#5
tomeu
#4
...no ha querido la otra
1
K
26
#2
makinavaja
Total, si no pintaba nada... Nadie lo ha echado de menos...
1
K
31
#10
Deviance
#6
TU lo has dicho, es una opinión, y esta como te han dicho arriba es bastante de derechas. No obstante me da que lo que opina es lo que opinamos algunos más también.
0
K
16
#11
Tensk
Es curioso. Se supone que Ayuso no sabe hacer la O con un canuto, que todo se lo dice MAR, pero ahora ya es Ayuso quien ordena a Feijoolipto.
En fin
0
K
11
#7
calde
Yo propongo, ya que se abre la veda a utilizar el acto por motivos ideológicos, que los partidos que realmente sean de izquierdas, también falten al acto.
Y mejor aún, protestar en el exterior contra ese régimen feudal del señor elegido por dioses mágicos.
0
K
10
#9
Leon_Bocanegra
Debería haber ido a la apertura del año judicial. Ni el Rey ni el fiscal se iban a reir de él por sus amistades con el narco.
0
K
10
#8
oceanon3d
*
¿Para ejercer el periodismo de opinión se necesitan pruebas o tener una base solida de los acontecimientos?
Para el
lobotomico2
que me tiene ignorado y no le ha faltado tiempo para salir a defender lo indefensible
0
K
8
#1
lobotomico2
*
Si lo dice una periodista porque ella lo piensa, y sin ninguna prueba, sera.
Y portada de Meneame.
0
K
7
#3
tomeu
#1
Una periodista que , precisamente, no es del PSOE
1
K
26
#6
lobotomico2
#3
Pues si es de derechas y critica a Feijoo, bravo por ella.
Pero la noticia sigue siendo una opinion sin pruebas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
