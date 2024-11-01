edición general
12 meneos
23 clics
Lucía Méndez, contundente sobre la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial: "Es muy sencillo, Ayuso ha dicho que no tenía que ir"

Lucía Méndez, contundente sobre la ausencia de Feijóo en la apertura del Año Judicial: "Es muy sencillo, Ayuso ha dicho que no tenía que ir"

La periodista ha señalado a la presidenta madrileña como el verdadero motivo de la ausencia del presidente 'popular': Es muy sencillo, Isabel Díaz Ayuso ha dicho 'oye, que no tenías que ir'".

| etiquetas: año judicial , feijoo , ayuso
11 1 0 K 195 politica
11 comentarios
11 1 0 K 195 politica
millanin #4 millanin
No ha ido por que no ha querido
2 K 39
#5 tomeu
#4 ...no ha querido la otra ;)
1 K 26
makinavaja #2 makinavaja
Total, si no pintaba nada... Nadie lo ha echado de menos... :-D
1 K 31
Deviance #10 Deviance
#6 TU lo has dicho, es una opinión, y esta como te han dicho arriba es bastante de derechas. No obstante me da que lo que opina es lo que opinamos algunos más también.
0 K 16
#11 Tensk
Es curioso. Se supone que Ayuso no sabe hacer la O con un canuto, que todo se lo dice MAR, pero ahora ya es Ayuso quien ordena a Feijoolipto.

En fin
0 K 11
calde #7 calde
Yo propongo, ya que se abre la veda a utilizar el acto por motivos ideológicos, que los partidos que realmente sean de izquierdas, también falten al acto.

Y mejor aún, protestar en el exterior contra ese régimen feudal del señor elegido por dioses mágicos.
0 K 10
#9 Leon_Bocanegra
Debería haber ido a la apertura del año judicial. Ni el Rey ni el fiscal se iban a reir de él por sus amistades con el narco.
0 K 10
oceanon3d #8 oceanon3d *
¿Para ejercer el periodismo de opinión se necesitan pruebas o tener una base solida de los acontecimientos?

Para el lobotomico2 que me tiene ignorado y no le ha faltado tiempo para salir a defender lo indefensible
0 K 8
lobotomico2 #1 lobotomico2 *
Si lo dice una periodista porque ella lo piensa, y sin ninguna prueba, sera.

Y portada de Meneame.
0 K 7
#3 tomeu
#1 Una periodista que , precisamente, no es del PSOE
1 K 26
lobotomico2 #6 lobotomico2
#3 Pues si es de derechas y critica a Feijoo, bravo por ella.

Pero la noticia sigue siendo una opinion sin pruebas.
0 K 7

menéame