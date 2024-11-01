Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)

El fondo de inversión de 2 billones de dólares de Noruega, el más grande del mundo, dijo la semana pasada que había desinvertido en Caterpillar por razones éticas debido al uso de los productos de la compañía por parte de las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania ocupada por Israel.
"Estamos dialogando directamente con el gobierno noruego sobre este asunto".
La desinversión de los fondos noruegos duele mucho a las empresas y más cuando son emblemáticas.
Sólo buscar la ganancia económica a toda costa sin que haya un retorno de la inversión a la sociedad conduce a la desigualdad y a la muerte.
El cáncer de la humanidad es este Imperio Americano que nos ha tocado vivir desde la segunda guerra mundial.
Pero todos los imperios caen por gordos que sean, y cuando un gordo cae, hace mucho ruido.
