34 meneos
35 clics

Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)

El fondo de inversión de 2 billones de dólares de Noruega, el más grande del mundo, dijo la semana pasada que había desinvertido en Caterpillar por razones éticas debido al uso de los productos de la compañía por parte de las autoridades israelíes en Gaza y Cisjordania ocupada por Israel.

| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , noruega , eeuu , caterpillar
28 6 0 K 352 actualidad
Comentarios destacados:      
Tkachenko #1 Tkachenko
"Estamos muy preocupados por la decisión del fondo soberano noruego, que parece basarse en reclamaciones ilegítimas contra Caterpillar y el gobierno israelí", declaró un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"Estamos dialogando directamente con el gobierno noruego sobre este asunto".
Son basura :palm:
11 K 153
#3 guillersk
#1 protegen sus intereses, no se de qué te sorprendes
1 K 21
Andreham #5 Andreham
#3 Los noruegos también.

Pero tú a lo tuyo, a defender a genocidas y a los amos del mundo. Al rico dog chow.
7 K 101
#8 guillersk
#5 si, pero de lunes a viernes, hoy libro
0 K 11
Supercinexin #6 Supercinexin
Si no tuviéramos de líderes a NAFOs retrasados, os habrían dado ya por el culo hace bastantes años. Piratas, asesinos, ladrones, imperialistas, genocidas, parásitos, depredadores, hijos de puta, sois el enemigo de la Humanidad.
7 K 97
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Hace 12 años que empecé con el boicot y lo hemos llevado hasta preocupar a EEUU

Impresionante de lo que somos capaces

Esperad a la siguiente historia que estamos montando
3 K 64
Asimismov #7 Asimismov
Los fondos noruegos desinvirtieron en la Food Machinery Company (FMC) cuando se abastecian de fosfatos de Fos Bucraa (Sáhara) y pagaban a Marruecos
Lo operación hizo que FMC creara empresas nuevas y redujese sus actividades en FMC.
La desinversión de los fondos noruegos duele mucho a las empresas y más cuando son emblemáticas.
2 K 33
Lutin #9 Lutin
Realmente estados Unidos son un peligro para el desarrollo de la humanidad.

Sólo buscar la ganancia económica a toda costa sin que haya un retorno de la inversión a la sociedad conduce a la desigualdad y a la muerte.

El cáncer de la humanidad es este Imperio Americano que nos ha tocado vivir desde la segunda guerra mundial.

Pero todos los imperios caen por gordos que sean, y cuando un gordo cae, hace mucho ruido.
2 K 31
elgato79 #10 elgato79
Noruega es socialista, necesita democracia o tarifas del 50% nunca se sabe
1 K 16
#11 j3j3j3j3
es es el camino bravo por Noruega, hay muchas formas de invertir y ganar dinero , sin necesidad de sufrimiento
1 K 14
#4 Marisadoro
Relacionada.....
[junio 2024] El mayor fondo de pensiones de Noruega desinvierte en el fabricante de las excavadoras que Israel usa para demoler las casas palestinas

www.meneame.net/story/mayor-fondo-pensiones-noruega-desinvierte-caterp
0 K 12

