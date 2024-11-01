edición general
La luchadora de MMA detenida por pegar presuntamente a su novia queda en libertad tras no ratificar la víctima su denuncia, por lo que la autoridad judicial decretó el archivo de la causa

La luchadora de MMA, Sinead Kavanagh, investigada por agredir a dos guardias civiles el pasado mes de noviembre en, ha quedado en libertad después de que fuese detenida este sábado por la noche en Maspalomas por presuntamente estar implicada en un caso de violencia doméstica contra su mujer, la cuál tuvo que ser derivada a un centro de salud como consecuencia de los daños sufridos. La mujer afectada no se presentó para ratificar la correspondiente denuncia, por lo que la autoridad judicial tuvo que decretar el archivo de la causa.

#2 DenisseJoel
Para que luego digan que en España se protege a las víctimas de violencia.
Esfingo #4 Esfingo
#2 La agresora era otra mujer ahí no salta el automático.
#5 Pixmac
#2 No puedes proteger a quien no quiere ser protegida. Sería una tontería seguir el procedimiento si la víctima no quiere declarar o defiende a la agresora.
Andreham #3 Andreham
La sueltan porque la mujer no ratifica la denuncia... pero por pegar a guardias civiles no la mantienen presa?
