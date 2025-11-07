edición general
El Low Festival se va de Benidorm: "Nos han echado de la ciudad"

Tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada las condiciones económicas resultaban inviables para el festival. Low Festival hasta el año pasado recibía una subvención municipal de 123.000 €, además de la cesión gratuita del espacio. la UTE solicitaba 560.000 € para permitir la celebración del evento en sus instalaciones: 300.000 € en concepto de alquiler del recinto y el beneficio íntegro de la explotación de los food trucks instalados durante las tres jornadas del festival, con un valor estimado de 260.000 €

5 comentarios
Imag0 #5 Imag0
A ver si te dan una subvención y te ceden el recinto gratis... me cago en dios así también organizo yo un negociete guapo
0 K 13
xyria #3 xyria
La avaricia rompe el saco.
0 K 11
alfema #4 alfema
Vamos a ver, ¿el Low? es gratuito o es una empresa que gana dinero con él, si es así, pues es el mercado amigo, con el dinero de otros también hago yo negocio.

Pero por otro lado, si el festival genera un retorno de dinero o publicidad importante para la ciudad, más que una subvención es una inversión.

Lo que no se es si la UTE abrió la boca de más pidiendo dinero, mucho tendría que facturar el festival para compensar el coste.
0 K 11
#1 DatosOMientes
Que den conciertos.
0 K 10
loborojo #2 loborojo
Se han pasado de mordida
0 K 10

