El Low Festival se va de Benidorm: "Nos han echado de la ciudad"

Tras la adjudicación de la instalación a una nueva gestión privada las condiciones económicas resultaban inviables para el festival. Low Festival hasta el año pasado recibía una subvención municipal de 123.000 €, además de la cesión gratuita del espacio. la UTE solicitaba 560.000 € para permitir la celebración del evento en sus instalaciones: 300.000 € en concepto de alquiler del recinto y el beneficio íntegro de la explotación de los food trucks instalados durante las tres jornadas del festival, con un valor estimado de 260.000 €