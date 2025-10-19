edición general
Los dientes del odio

Decían que el mejor señuelo para atrapar atención es el sexo. Hoy las redes sociales han demostrado que el odio es mucho más adictivo, más orgiástico, más contagioso, más irresistible. El insulto excita al algoritmo y los nuevos magnates hacen caja con nuestros conflictos. El extremismo calculado vende. La furia está bien financiada. Por eso, la temperatura de los discursos se está calentando aún más deprisa que el clima. (Se lee en modo Lectura).

#1 Pitchford
Muy reveladora la comparación entre la gran fama de la historia de El señor de las moscas, incluso de lectura obligatoria en ocasiones en los colegios, y la poca publicidad de una historia real colaborativa de 6 chicos perdidos 15 meses en un islote del Pacífico.
oghaio #3 oghaio *
#1 Venía a decir lo mismo, y aprovecho para darte las gracias por el envío. Excelente artículo (visible en modo lectura, por cierto).
tarkovsky #6 tarkovsky
Muy certero el artículo. En una catástrofre, el único kit de supervivencia plausible es cooperar con tus vecinos. Así prevaleció nuestra especie.
#5 doppel
En Menéame dicen que hay odio bueno y odio malo.
Torrezzno #2 Torrezzno
Precisamente en eso consiste la simbiosis político/mediática hoy.

1. Los medios monetizan con visitas
2. Cuanto mas polémico sea el titular o la noticia mas clicks tiene

Los políticos cuando hablan o debaten no lo hacen para los ciudadanos, nadie se traga un debate, lo hacen para los medios e intentan ser lo mas llamativos posibles para generar estos titulares. Para eso recurren a insultos, improperios y demás lindezas

El resultado es una simbiosis que únicamente genera tensión, odio y socava la democracia para tener a unos en el tintero mediático y para llenarle los bolsillos a otros
#4 CrudaVerdad
#2 y es por eso que la imparcialidad y la veracidad de los medios de comunicación incluyendo los tradicionales queda en entredicho. Eso no tiene arreglo. Le toca a uno como ciudadano verificar de varias fuentes bien distintas la noticia para hacerse más o menos la idea de la verdad.
Iqui_Balam #7 Iqui_Balam
Como puedo leer el texto? Es de pago :-/
tarkovsky #8 tarkovsky
#7 Deshabilita javascript en tu navegador. O usa el modo lectura
Iqui_Balam #9 Iqui_Balam
#7 muchas gracias.
Por si alguien viene con el mismo problema. Copias... chrome://settings/content/javascript .... en el buscador i luego le das a "don't allow"
#10 Pitchford
#7 Yo uso Firefox, cuyo modo Lectura se activa con el icono de página situado a la derecha de la barra de direcciones. Otros navegadores lo tienen también con nombres diversos, pero Chrome creo que no.
menéame