Los dientes del odio

Decían que el mejor señuelo para atrapar atención es el sexo. Hoy las redes sociales han demostrado que el odio es mucho más adictivo, más orgiástico, más contagioso, más irresistible. El insulto excita al algoritmo y los nuevos magnates hacen caja con nuestros conflictos. El extremismo calculado vende. La furia está bien financiada. Por eso, la temperatura de los discursos se está calentando aún más deprisa que el clima. (Se lee en modo Lectura).
| etiquetas: odio , insultos , algoritmo , discursos , adicción
1. Los medios monetizan con visitas
2. Cuanto mas polémico sea el titular o la noticia mas clicks tiene
Los políticos cuando hablan o debaten no lo hacen para los ciudadanos, nadie se traga un debate, lo hacen para los medios e intentan ser lo mas llamativos posibles para generar estos titulares. Para eso recurren a insultos, improperios y demás lindezas
El resultado es una simbiosis que únicamente genera tensión, odio y socava la democracia para tener a unos en el tintero mediático y para llenarle los bolsillos a otros
