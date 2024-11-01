edición general
Lorca subastará dos solares del casco histórico por la negativa de sus dueños a construir en ellos

Los terrenos, situados en la céntrica calle Rubira, forman parte del plan municipal para reconstruir el centro histórico con 400 viviendas

#1 xabiMola
Plan de edificación forzosa? What a time to be alive...
#2 Quillotro
#1 Bueno. Es difícil de comprender que con el problema de vivienda que hay, en muchas ciudades haya decenas de solares vacíos y abandonados en pleno centro...
