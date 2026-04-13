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LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

En la sanidad madrileña, la privatización de servicios se viste como modernidad y eficiencia de los recursos. El hospital público de Getafe, que atiende a 242.700 vecinos, ha decidido externalizar el servicio de anestesia previo a una operación quirúrgica o a una prueba que requiere sedación. En la mayoría de los centros sanitarios, un facultativo llama al paciente que va a necesitar anestesia para informarle de las condiciones y aclarar todas las dudas. El de Getafe acaba de contratar a la empresa Tucuvi Care para que su asistente de IA, llama

| etiquetas: corrupción , sanidad , hospitales , privatización , ayuso , ia , getafe
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6 comentarios
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#1 xavigo
No me llames Dolores, llámame Lola.
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RanaPaca #5 RanaPaca
#1 FIJO que esa ha sido la lógica para elegir el nombre xD
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Apotropeo #2 Apotropeo
Literalmente, como hablar con la pared.

A la IA le puedes meter toda la información pertinente pero empatía cero. Con suerte la habrán hecho amable.
Cierto que te puede tocar un facultativo borde o con mal día pero eso es otro problema.
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pepel #3 pepel
Si tiene dolor, marque el 1, si no, manténgase a la espera.
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Andreham #4 Andreham
"Hola. Soy LOLA, del servicio de atención al cliente del hospital público de Getafe. -rollo sobre lopd, diga si o mantengase a la espera- No le he entendido, por favor, diga si o mantengase a la espera. No le he entendido, por favor, diga si o mantengase a la espera. No le he entendido, por favor, diga si o mantengase a la espera. De acuerdo, entiendo que no necesita la operación ya y su petición ha sido borrada del sistema. Gracias por confiar en voda... en el hospital público de Getafe. Buen dia."

Y ale, a bajar listas de espera a toda velocidad.
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makinavaja #6 makinavaja
Dolores se llamaba Lola
Hace la calle hasta las 6
Pues sin dinero en esta tierra
¡Ay, Dolores! Al burdel
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menéame