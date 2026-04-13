LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

En la sanidad madrileña, la privatización de servicios se viste como modernidad y eficiencia de los recursos. El hospital público de Getafe, que atiende a 242.700 vecinos, ha decidido externalizar el servicio de anestesia previo a una operación quirúrgica o a una prueba que requiere sedación. En la mayoría de los centros sanitarios, un facultativo llama al paciente que va a necesitar anestesia para informarle de las condiciones y aclarar todas las dudas. El de Getafe acaba de contratar a la empresa Tucuvi Care para que su asistente de IA, llama
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A la IA le puedes meter toda la información pertinente pero empatía cero. Con suerte la habrán hecho amable.
Cierto que te puede tocar un facultativo borde o con mal día pero eso es otro problema.
Y ale, a bajar listas de espera a toda velocidad.
Hace la calle hasta las 6
Pues sin dinero en esta tierra
¡Ay, Dolores! Al burdel