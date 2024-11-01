Qué es el 'loitering' y por qué en algunos países está prohibido?

Un hecho que en España se produce a diario con sus gentes prácticamente viviendo en la calle sin nada específico qué hacer, es un delito en países como Estados Unidos, cuna de la libertad y el país de los sueños. Pasear sin rumbo, deambular u holgazanear sin un motivo aparente por un área pública como calles, parques o plazas, puede ser motivo suficiente para que nos arresten y pasemos una noche en el calabozo ya que según la ley atenta contra la seguridad pública al considerarse un comportamiento visto como sospechoso.
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Todo empieza porque lo ven paseando por el pueblo, y es un forastero...
www.meneame.net/story/casi-mitad-estadounidenses-estan-recortando-gast
Pues no tenía ni idea de que estaba mal visto en EEUU, aquí es de lo más normal. Menudo país de las libertades que tienen...
Por aclarar...
Bruto = Neto + impuestos + cotizaciones
Asalariado 35.000 € = 19.612 + 5.521 + 9.867
Autónomo 35.000 € = 20.166 + 5.856 + 3.978 (+ 5.000 gastos de actividad)
Rentista 35.000 € = 22.950 + 2.050 + 0 (+ 10.000 gastos deducibles del alquiler)
Inversor 35.000 € = 25.903 + 9.097 + 0
Pasear?
Mala manía de poner anglicismos a todo
No deja de ser una ley medieval, como herramienta de coerción social, En España tuvimos por ejemplo la ley de vagos y maleantes durante mucho tiempo, sin embargo en USA y canada se mantiene por cuestiones y miedos sociales. Facilita el trabajo coercitivo de la policía para mantener el clasicismo y la separación entre niveles económicos, en espacios públicos.
yo la sufrí en canada con un tipo uniformado preguntando porque estaba esperando cerca de una entrada de garaje en fin de semana, la verdad es que sorprende la primera vez.
Luego cuando ves la peli de Stallone "Acorralado" parece que exageran, pero no tanto.