Qué es el 'loitering' y por qué en algunos países está prohibido?

Un hecho que en España se produce a diario con sus gentes prácticamente viviendo en la calle sin nada específico qué hacer, es un delito en países como Estados Unidos, cuna de la libertad y el país de los sueños. Pasear sin rumbo, deambular u holgazanear sin un motivo aparente por un área pública como calles, parques o plazas, puede ser motivo suficiente para que nos arresten y pasemos una noche en el calabozo ya que según la ley atenta contra la seguridad pública al considerarse un comportamiento visto como sospechoso.