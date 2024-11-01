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Qué es el 'loitering' y por qué en algunos países está prohibido?

Qué es el 'loitering' y por qué en algunos países está prohibido?

Un hecho que en España se produce a diario con sus gentes prácticamente viviendo en la calle sin nada específico qué hacer, es un delito en países como Estados Unidos, cuna de la libertad y el país de los sueños. Pasear sin rumbo, deambular u holgazanear sin un motivo aparente por un área pública como calles, parques o plazas, puede ser motivo suficiente para que nos arresten y pasemos una noche en el calabozo ya que según la ley atenta contra la seguridad pública al considerarse un comportamiento visto como sospechoso.

| etiquetas: prohibición , deambular , pasear
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15 comentarios
7 1 0 K 81 cultura
silencer #14 silencer
Bueno, acordaos que a Rambo se lo hicieron en "Acorralado"
:-D
Todo empieza porque lo ven paseando por el pueblo, y es un forastero...  media
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neiviMuubs #3 neiviMuubs
El loitering (del inglés loiter, que significa "merodear" o "holgazanear") se refiere al acto de permanecer en un lugar público o privado sin un propósito aparente o sin realizar una actividad legítima. Es un concepto utilizado principalmente en el ámbito legal y de seguridad.

Pues no tenía ni idea de que estaba mal visto en EEUU, aquí es de lo más normal. Menudo país de las libertades que tienen...
1 K 23
#7 Eukherio
#3 Allí con las armas de fuego resulta hasta lógico porque la gente desconfiará inmediatamente del que vean que no está haciendo nada, porque a la que te despistes puede sacar una pistola y liarlas. Pero bueno, que también es una gilipollez enorme, y una manera de recortar libertades.
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#15 Tiranoc
#7 Lo mejor es ir acuchillando a alguien de vez en cuando para no ir levantando sospechas :troll:
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#4 sorecer
Si tuviesemos una ley de vagos y maleantes, sería más facil gestionarlo...

Por aclarar... :troll: :troll: :troll: :troll:
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a69 #8 a69
#4 Bueno, seguro hay algún artículo de la ley mordaza equivalente...
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#6 woke *
El motivo del arresto es por “atentar contra la seguridad pública”; en España nos estamos acostumbrando a los asesinatos.
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Laro__ #9 Laro__ *
Informe con trampa. Tal y como lo calcula, el más perjudicado sería el trabajador y no el autónomo.

Bruto = Neto + impuestos + cotizaciones

Asalariado 35.000 € = 19.612 + 5.521 + 9.867
Autónomo 35.000 € = 20.166 + 5.856 + 3.978 (+ 5.000 gastos de actividad)
Rentista  35.000 € = 22.950 + 2.050 + 0 (+ 10.000 gastos deducibles del alquiler)
Inversor  35.000 € = 25.903 + 9.097 + 0
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Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#9 Comentario en meneo erroneo.
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Laro__ #12 Laro__ *
#10 Cierto. Sorry. Cosas del móvil... y ya no lo puedo eliminar.
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Pacman #1 Pacman
Deambular?
Pasear?

Mala manía de poner anglicismos a todo
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placeres #5 placeres *
#1 Deambular, sería la traducción más correcta. (caminar sin propósito aparente)

No deja de ser una ley medieval, como herramienta de coerción social, En España tuvimos por ejemplo la ley de vagos y maleantes durante mucho tiempo, sin embargo en USA y canada se mantiene por cuestiones y miedos sociales. Facilita el trabajo coercitivo de la policía para mantener el clasicismo y la separación entre niveles económicos, en espacios públicos.

yo la sufrí en canada con un tipo uniformado preguntando porque estaba esperando cerca de una entrada de garaje en fin de semana, la verdad es que sorprende la primera vez.
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Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca *
#5 La policía en esos países es completamente asquerosa. En Canadá no he tenido el gusto de interactuar con ellos. Pero en EE.UU. a mis hermanos que estaban de viaje (ya adultos), gente con aspecto absolutamente inofensivo y familiar, en varios pueblos les paraba el coche el policía típico (el clásico deputy sheriff de las películas) y les ordenaba dar la vuelta y no entrar por el pueblo. ¿Por qué? Pues porque uno es morenito, todos tienen apellidos españoles, y encima extranjeros, así que por los cojones de un policía paleto no pasas por el pueblo y tienes que darte un rodeo de 20 kilómetros.
Luego cuando ves la peli de Stallone "Acorralado" parece que exageran, pero no tanto.
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elmakina #11 elmakina *
No: en EE. UU. no te arrestan por "pasear sin rumbo". Las leyes cambian según la jurisdicción y suelen exigir algún tipo de desobediencia o intrusión. Incluso el Supremo tumbó la norma de Chicago por vaga, que no os enteráis. Bulo, alarmista y sensacionalista.
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menéame