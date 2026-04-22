Logran, mediante una operación en el cerebro, eliminar los síntomas del Tourette de un paciente

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha logrado eliminar, a través del envío de señales eléctricas profundas al cerebro de un paciente con un síndrome de Tourette «extremadamente grave», eliminar parte de los tics propios de la enfermedad. El afectado padecía tics vocales incontrolados, coprolalia aumentada —tendencia a insultar—, klazomanía —emisión de gritos involuntarios— y clafomanía —destruir objetos—, que hacían imposible una vida normal: todos estos síntomas le impedían desarrollar actividades tan cotidianas como socializar.