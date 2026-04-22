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Logran, mediante una operación en el cerebro, eliminar los síntomas del Tourette de un paciente

Logran, mediante una operación en el cerebro, eliminar los síntomas del Tourette de un paciente

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha logrado eliminar, a través del envío de señales eléctricas profundas al cerebro de un paciente con un síndrome de Tourette «extremadamente grave», eliminar parte de los tics propios de la enfermedad. El afectado padecía tics vocales incontrolados, coprolalia aumentada —tendencia a insultar—, klazomanía —emisión de gritos involuntarios— y clafomanía —destruir objetos—, que hacían imposible una vida normal: todos estos síntomas le impedían desarrollar actividades tan cotidianas como socializar.

| etiquetas: ciencia , tourette , operación , cerebro
13 2 0 K 194 ciencia
4 comentarios
13 2 0 K 194 ciencia
sleep_timer #1 sleep_timer *
MIERDA!
Digo,
Estupendo!
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Format_C #2 Format_C
Muy buena noticia.
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#3 pirat
Que pena, nos van a privar de la "sinceridad" de ida...
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#4 Sacapuntas *
O sea, leyendo la noticia, que ha sido chiripa. Primero: ha sobrevivido. Segundo: No se ha quedado vegetativo. Tercero, "parece" que no le han quedado otras secuelas. Y sobre todo y lo más importante, ya no es tan insufrible para el y sus semejantes como para desear que desaparezca. ¡Enhorabuena!
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menéame