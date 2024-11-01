edición general
Se logra la teletransportación cuántica entre fotones de dos fuentes de luz distantes

Investigadores del Instituto de Óptica de Semiconductores e Interfaces Funcionales (IHFG) de la Universidad de Stuttgart han logrado un avance decisivo en uno de los componentes más complejos técnicamente: el repetidor cuántico. "Por primera vez en el mundo, hemos logrado transferir información cuántica entre fotones originados en dos puntos cuánticos diferentes ", afirma el profesor Peter Michler, director del IHFG y portavoz adjunto del proyecto de investigación Quantenrepeater.Net

alcama #1 alcama
Pregunta:¿ no es esto un entrelazamiento?
#3 fpove
#1 No es lo mismo; el entrelazamiento es cuando dos particulas estan conectadas por tener un solo estado cuantico y la teletransportacion cuantica es cuando transfieres ese entrelazamiento de una particula a otra.
#4 emdi
#3 Si mi profesor te escucha decir "...es cuando..." te catea.
peloxi #2 peloxi
Por Gemini:
Esta noticia describe un **hito importante hacia la creación del "internet cuántico"**, logrado por investigadores de la Universidad de Stuttgart (Alemania) y publicado en noviembre de 2025.

Aquí tienes los puntos clave explicados de forma sencilla:

**1. ¿Qué han conseguido?**
Por primera vez, los científicos han logrado realizar una **teletransportación cuántica** de información entre dos fotones generados por **fuentes de luz totalmente distintas e independientes**…   » ver todo el comentario
Elanarkadeloshuevos #8 Elanarkadeloshuevos
#2 Gracias. Entonces ¿En un futuro futurible se conectarán dos maquinas sin cable ni satélites?
Natxelas_IV #9 Natxelas_IV *
#8 Podría ser. Antes no era una posibilidad, así que es un avance en esa dirección.
#12 listillo
#9 #8 ¿La comunicación cuántica sería instantánea entre una colonia en Marte y la tierra por ejemplo? ¿Se podría "realizar una llamada" cuántica para hablar sin retardo de minutos?
#13 Semar80
#12 no, la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz
#15 listillo
#13 pero si es cuántico no es instantáneo?
EmuAGR #16 EmuAGR *
#15 Cuántico = Que se organiza en base a la mínima unidad indivisible.

No hay nada instantáneo en este universo, que se sepa. Y la palabra tampoco tiene nada que ver con ello.
Natxelas_IV #14 Natxelas_IV
#12 Aquí tienes un vídeo que te lo explica con todo detalle: youtu.be/msJWA8JlgME?si=YVzKr8gW6Huzg518
#11 listillo
#5 cada vez que se teletransportan, mueren...
#22 actualidaz *
#11 Exacto. No es realmente teleportación:

- Se lee el contenido material del origen
- Se genera en el otro lado
- Se destruye el original

Aunque la copia pudiera pensar que es el original, ya que compartiría la misma materia y estado, realmente ha habido un proceso de clonación y luego.... ¡un asesinato del original!

Recordad: si alguien os ofrece teleportación, aseguraos antes de que es traslación instantánea de la materia y no una copia con destrucción posterior.
silencer #6 silencer *
Una comentario
La teletransportación cuántica es un proceso por el q se transfiere el estado cuántico de una partícula a otra a distancia, sin mover la partícula en sí.

No es teletransportación como en la ciencia ficción, no se mueve materia, sino q se copian las propiedades cuánticas.
#7 Yqsyo *
Joder! Una noticia que no tiene que ver con Alberto González, que intentó pagar menos impuestos; ni con el fiscal general del estado, culpable de revelación de secretos. Enhorabuena

Pero... Eso de la teletransportacion cuántica ya estaba inventado no?
alehopio #17 alehopio *
#7 El nuevo experimento de la Universidad de Stuttgart consiste en :
– Un «quantum dot» (QD-1), que está en una punta de un canal, emite un fotón individual cuyo qubit (polarización) se quiere teleportar.
– Un segundo «quantum dot» (QD-2), que está en la otra punta de ese canal, emite un par de fotones entretejidos (A-B).
– Hacen interferir sobre una «campana» el fotón de QD-1 con uno de los del par (A).
– El resultado es que el qubit de polarización del fotón de QD-1 aparece en el otro fotón…   » ver todo el comentario
#18 Vicenteeee
#17 gracias por tu comentario!
#10 listillo
Estos chinos!!! lo han vuelto a hacer!!!
diskover #19 diskover
Es extraño, porque una noticia similar ya la leí yo en el año 1999 y aquí seguimos: exactamente igual.
BM75 #20 BM75
#19 ¿Seguro que era "similar"?
#21 To_lo_loco *
Cuando leo esos términos pienso en esto:

{0x1f483}



{0x1f483}
