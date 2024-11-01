Se logra la teletransportación cuántica entre fotones de dos fuentes de luz distantes

Investigadores del Instituto de Óptica de Semiconductores e Interfaces Funcionales (IHFG) de la Universidad de Stuttgart han logrado un avance decisivo en uno de los componentes más complejos técnicamente: el repetidor cuántico. "Por primera vez en el mundo, hemos logrado transferir información cuántica entre fotones originados en dos puntos cuánticos diferentes ", afirma el profesor Peter Michler, director del IHFG y portavoz adjunto del proyecto de investigación Quantenrepeater.Net