Se logra la teletransportación cuántica entre fotones de dos fuentes de luz distantes

Investigadores del Instituto de Óptica de Semiconductores e Interfaces Funcionales (IHFG) de la Universidad de Stuttgart han logrado un avance decisivo en uno de los componentes más complejos técnicamente: el repetidor cuántico. "Por primera vez en el mundo, hemos logrado transferir información cuántica entre fotones originados en dos puntos cuánticos diferentes ", afirma el profesor Peter Michler, director del IHFG y portavoz adjunto del proyecto de investigación Quantenrepeater.Net
Esta noticia describe un **hito importante hacia la creación del "internet cuántico"**, logrado por investigadores de la Universidad de Stuttgart (Alemania) y publicado en noviembre de 2025.
Aquí tienes los puntos clave explicados de forma sencilla:
**1. ¿Qué han conseguido?**
Por primera vez, los científicos han logrado realizar una **teletransportación cuántica** de información entre dos fotones generados por **fuentes de luz totalmente distintas e independientes**… » ver todo el comentario
No hay nada instantáneo en este universo, que se sepa. Y la palabra tampoco tiene nada que ver con ello.
- Se lee el contenido material del origen
- Se genera en el otro lado
- Se destruye el original
Aunque la copia pudiera pensar que es el original, ya que compartiría la misma materia y estado, realmente ha habido un proceso de clonación y luego.... ¡un asesinato del original!
Recordad: si alguien os ofrece teleportación, aseguraos antes de que es traslación instantánea de la materia y no una copia con destrucción posterior.
La teletransportación cuántica es un proceso por el q se transfiere el estado cuántico de una partícula a otra a distancia, sin mover la partícula en sí.
No es teletransportación como en la ciencia ficción, no se mueve materia, sino q se copian las propiedades cuánticas.
Pero... Eso de la teletransportacion cuántica ya estaba inventado no?
– Un «quantum dot» (QD-1), que está en una punta de un canal, emite un fotón individual cuyo qubit (polarización) se quiere teleportar.
– Un segundo «quantum dot» (QD-2), que está en la otra punta de ese canal, emite un par de fotones entretejidos (A-B).
– Hacen interferir sobre una «campana» el fotón de QD-1 con uno de los del par (A).
– El resultado es que el qubit de polarización del fotón de QD-1 aparece en el otro fotón… » ver todo el comentario