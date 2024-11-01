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Lockheed Martin logra un megacontrato de 4.000 millones para fabricar misiles Patriot en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha otorgado a la compañía de defensa Lockheed Martin un contrato valorado en 4.700 millones de dólares (cerca de 4.000 millones de euros) destinado a la fabricación de misiles Patriot. Se trata del segundo gran acuerdo que la empresa cierra este año con el Departamento de Defensa estadounidense, lo que le permitirá elevar su capacidad de producción anual y suministrar un volumen sin precedentes de “interceptores de eficacia probada en combate a las fuerzas estadounidenses y aliadas”

| etiquetas: lockheed martin , eeuu , contrato , misiles patriot
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3 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
#2 pascuaI *
Eso da para hacer mil misiles, ¿no? Bueno, tal vez menos, quitando todo lo que roben entre políticos y oligarcas yankees.

Vamos, que se los funden los ayatolás en un periquete :-)
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#3 giputxilandes
#2 con los aranceles de 15 barcos ingresan suficiente para 1000 sahed. Y antes pasaban 150 barcos al día.
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pitercio #1 pitercio
No hay nada que motive más a los patriots que unos buenos fajos.
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menéame