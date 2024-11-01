Lockheed Martin logra un megacontrato de 4.000 millones para fabricar misiles Patriot en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha otorgado a la compañía de defensa Lockheed Martin un contrato valorado en 4.700 millones de dólares (cerca de 4.000 millones de euros) destinado a la fabricación de misiles Patriot. Se trata del segundo gran acuerdo que la empresa cierra este año con el Departamento de Defensa estadounidense, lo que le permitirá elevar su capacidad de producción anual y suministrar un volumen sin precedentes de “interceptores de eficacia probada en combate a las fuerzas estadounidenses y aliadas”