Llevan a juicio a un mosso d’esquadra por el mayor alijo de cocaína intervenido en Lleida

Fiscalía pide para el agente y otros 4 acusados condenas de 9 años de cárcel y una multa de 66 millones de euros. Financió la compra de 620 kilos ocultos en un rotor y alquiló la nave donde se depositaron.

obmultimedia #1 obmultimedia
Es un Mosso d'Escleta :roll:
