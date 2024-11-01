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Llevamos más de un siglo creyendo que el apéndice es un órgano inútil y un error evolutivo. Estábamos muy equivocados

Llevamos más de un siglo creyendo que el apéndice es un órgano inútil y un error evolutivo. Estábamos muy equivocados

Si hay un órgano con mala fama en la anatomía humana, ese es el apéndice. Para la inmensa cantidad de personas, esta pequeña bolsa en forma de gusano conectada al intestino grueso solo sirve para una cosa. o_o

| etiquetas: apéndice , evolución , anatomía
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3 comentarios
5 1 0 K 64 tecnología
emmett_brown #2 emmett_brown
Como las amígdalas, que durante un tiempo se consideraba que sólo daban problemas y se extirpaban sin más.
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plutanasio #3 plutanasio
#2 a ver, el apéndice cuando se inflama o te lo quitan o te vas pal otro barrio, sirva para algo o no.
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#1 xavigo
“ Algo que me maravilla de la evolución es que sí elimina todo lo que no tiene un uso para el humano, pero si la rama filogenética lo ha ido manteniendo, es por algo.”

No tienes ni idea de cómo funciona la evolución, Hulio.

Todo es reproducción. Cualquier ventaja que represente mayor probabilidad de reproducción, pasa a la siguiente generación. Si representa una desventaja probabilística, se pierde. Si ni fu ni fa, puede pasar o no. Pero en ningún caso la evolución elimina nada.
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menéame