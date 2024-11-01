·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9279
clics
El lobby sionista ACOM amenaza de muerte a los españoles que se oponen al sionismo
5991
clics
Monográfico #10: Fun with maps
4161
clics
El tamaño de Irán en comparación con otros 5 países que Estados Unidos ha invadido [Eng]
5169
clics
'Polònia' parodia un Torrente de izquierdas que elogia a los menas y es feminista: “El brazo progre de la ley”
5581
clics
Un diputado ha denunciado que le han dado de hostias
más votadas
469
ACOM: El lobby sionista en España al servicio del régimen israelí
639
Muere Chuck Norris a los 86 años
376
Pintadas y cerraduras destrozadas en centenares de apartamentos turísticos de Valencia en el inicio de las Fallas: "Muerte a Airbnb"
318
Emilio Delgado humilla a Pilar Rahola en directo: "¡Eres una vendida!"
395
Trump ve bien retirar las bases de España y otros países de la OTAN que no colaboren en la seguridad de Ormuz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
193
clics
Llevamos más de un siglo creyendo que el apéndice es un órgano inútil y un error evolutivo. Estábamos muy equivocados
Si hay un órgano con mala fama en la anatomía humana, ese es el apéndice. Para la inmensa cantidad de personas, esta pequeña bolsa en forma de gusano conectada al intestino grueso solo sirve para una cosa.
|
etiquetas
:
apéndice
,
evolución
,
anatomía
5
1
0
K
64
tecnología
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
64
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
emmett_brown
Como las amígdalas, que durante un tiempo se consideraba que sólo daban problemas y se extirpaban sin más.
0
K
12
#3
plutanasio
#2
a ver, el apéndice cuando se inflama o te lo quitan o te vas pal otro barrio, sirva para algo o no.
2
K
29
#1
xavigo
“ Algo que me maravilla de la evolución es que sí elimina todo lo que no tiene un uso para el humano, pero si la rama filogenética lo ha ido manteniendo, es por algo.”
No tienes ni idea de cómo funciona la evolución, Hulio.
Todo es reproducción. Cualquier ventaja que represente mayor probabilidad de reproducción, pasa a la siguiente generación. Si representa una desventaja probabilística, se pierde. Si ni fu ni fa, puede pasar o no. Pero en ningún caso la evolución elimina nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No tienes ni idea de cómo funciona la evolución, Hulio.
Todo es reproducción. Cualquier ventaja que represente mayor probabilidad de reproducción, pasa a la siguiente generación. Si representa una desventaja probabilística, se pierde. Si ni fu ni fa, puede pasar o no. Pero en ningún caso la evolución elimina nada.