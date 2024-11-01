La llegada de Jellyfin como app para Smart TVs Samsung

Jellyfin es un servidor multimedia. Traducido: una app que instalas en un ordenador, NAS o servidor de casa para organizar películas, series, música y fotos. Ahora ya te podrás conectar a el desde tu TV Samsung de manera sencilla
| etiquetas: samsung , tv , apps , jellyfin
Y en el caso de Jellyfin, si estás de viaje, puedes acceder a tu biblioteca desde fuera
De hecho, la ventaja de jellyfin es esa, que no necesitas ir de tu pc a un servidor que tiene otro quien sabe donde y desde ahí volver a tu tv, el servidor lo tienes tu en tu pc, y de ahí va a la tv, telefono, tablet, cualquiercosaconcapacidadDLNA que tengas en casa o fuera de ella si quieres.
Por otro lado, puedes decirle que te envíe el fichero original, con lo que no hay pérdida de calidad.