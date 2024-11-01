edición general
La llegada de Jellyfin como app para Smart TVs Samsung

Jellyfin es un servidor multimedia. Traducido: una app que instalas en un ordenador, NAS o servidor de casa para organizar películas, series, música y fotos. Ahora ya te podrás conectar a el desde tu TV Samsung de manera sencilla

obmultimedia #1 obmultimedia
Con lo facil que es compartir en red un pc donde tengas todas tu bibiloteca y mediante un reproductor tipo VLC en el smartTV reproducirlos sin necesidad de apps que hacen streaming PC-servidor web-TV perdiendo calidad.
Cantro #2 Cantro
#1 A veces le cuesta dios y ayuda sin un servidor DLNA. Depende de lo buena que sea tu red local

Y en el caso de Jellyfin, si estás de viaje, puedes acceder a tu biblioteca desde fuera
Panko #3 Panko *
#1 Pues precisamente yo lo uso y no, no pierdo ninguna calidad, es streaming directo, sin recodificaciones ni nada, mientras tengas dos dedos de frente y tu contenido lo tengas como debes tenerlo y no en archivos de sopocientos gigas con una resolución de chorrocientosK ultrasupermegaHD... (cosa que casi ningun aparato/software que tengas va a soportar si no te lo has comprado esta mañana a última hora...).
De hecho, la ventaja de jellyfin es esa, que no necesitas ir de tu pc a un servidor que tiene otro quien sabe donde y desde ahí volver a tu tv, el servidor lo tienes tu en tu pc, y de ahí va a la tv, telefono, tablet, cualquiercosaconcapacidadDLNA que tengas en casa o fuera de ella si quieres.
tunic #5 tunic
#1 Jellyfin y similares te dan un interfaz bonito, te muestra las cosas organizadas, te busca las miniaturas y otras funcionalidades, como por ejemplo tenerlo en móvil si lo expones de alguna forma (lo suyo es mediante una VPN, claro).

Por otro lado, puedes decirle que te envíe el fichero original, con lo que no hay pérdida de calidad.
Panko #4 Panko
Eso de la llegada de jellyfin a las Samsung SmartTV... ejem... ejem... O algo me he perdido estos días/meses o va a ser que no, todavía falta que es un proceso muuuuy lento en algunos casos y, de momento, te lo tienes que hacer tu o buscarlo hecho y tener instalado lo necesario para poder pasarlo a la tv desde tu pc...
