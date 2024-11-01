·
La llanta de un Ford y la arena del Dakar no solo han creado la foto del año. También es una explicación perfecta de cómo se diseña la aerodinámica en un coche de carreras
Como cada año, el Dakar nos está dejando imágenes espectaculares, pero destaca una foto que ha publicado Ford Racing en sus redes sociales
etiquetas
fotografía
aerodinámica
ford
dakar
arena
javibaz
Foto imposible de tomar con cualquier móvil actual que automáticamente te la retocan.
1
cosmonauta
Una foto "de verdad" se toma con cámara y lentes mucho mejores que lo que puede llevar el mejor teléfono.
