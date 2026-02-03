Las llamadas a Emergencias para auxiliar a un ciclista que falleció en la frontera entre Alicante y Murcia: "Es que estáis en Orihuela"  

Antonio Morales, un aficionado al ciclismo, perdió la vida el 10 de septiembre después de sufrir un accidente con su bicicleta en un punto que se sitúa junto en el límite entre el municipio murciano de Beniel y la localidad alicantina de Orihuela. La disputa de competencias entre Emergencias de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia por quién debía de atenderle, provocó que la ambulancia que debía de acudir en su auxilio tardara 47 minutos.