Muere por un tropiezo en la carretera que separa Beniel de Orihuela mientras se decide qué comunidad envía una ambulancia
La familia de Antonio Morales, un bombero jubilado vecino de Puente Tocinos que tuvo un accidente en bici en la Vereda del Reino, denuncia que tardaron en ir a socorrerlo 47 minutos
#5
vangraff
Lo de los protocolos en este país es de chiste. Hace años a un hombre le dio un ataque en la calle y una persona fue a pedir auxilio a un centro de saludo a escasos metros. Le dijeron que tenía que llamar al 112 y ellos solicitar una ambulancia. Total, que el hombre acabó muriendo.
1
K
19
#14
aPedirAlMetro
*
#5
Qué no hombre que el problema es "las autonomías" , verdad
#_3
?
0
K
10
#7
Veelicus
#4
Primero porque cuanto mas cerca del ciudadano la toma de decision creo que es mejor.
En esta caso es muy sencillo, pero se ha hecho mal, con que el protocolo pusiese que la mande el primero que reciba la llamada y la pague al que le toque ya valdria.
0
K
14
#9
ChatGPT
*
#7
tb sencillo es… que ha muerto.
A ver si con la enorme diarrhea legislativa, tan sencillo no es….misa diarrea que hará que nadie sea “culpable”
0
K
10
#12
surco
DEP. Aunque sea ciclista.
0
K
11
#1
CharlesBrowson
Lo de las tarifas en este pais es insostenible, hay que centralizar algunas cosas, ya no estamos en los 80
1
K
11
#2
Veelicus
#1
No se trata de centralizar, se trata de hacer bien el trabajo.
1
K
28
#4
ChatGPT
#2
se trata de organizar bien, no de tener miles de reyecitos que se creen los amos del cotarro y cada uno rema en direcciones distintas.
Para que quieres que dos comunidades se pongan de acuerdo en quien envía la ambulancia (0 interés, ya culparán a la otra) pudiendo organizarlo centralizada mente?
1
K
13
#8
Gadfly
#2
y de centralizar
0
K
6
#13
aPedirAlMetro
#1
"hay que centralizar algunas cosas"
Claro, seguro que si mandaban la ambulancia desde Madrid, llegaba en menos de 45 minutos
0
K
10
#6
Pedro_Chosco
*
La serie
Broen
en versión cañí.
0
K
9
#11
mikhailkalinin
La culpa es de Murcia. No importa cuando leas esto.
0
K
9
#3
ChatGPT
Ay, qué maravilla de estado de autonomías
2
K
-12
#10
Gadfly
#3
es que es lo más
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
