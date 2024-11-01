·
5
meneos
11
clics
Lituania afirma que derribará globos de contrabando provenientes de Bielorrusia, aliado de Rusia (ING)
El primer ministro culpa a Alexander Lukashenko de no detener los "ataques híbridos" que cerraron el aeropuerto de Vilnius cuatro veces la semana pasada.
|
etiquetas
:
rusia
,
bielorrusia
compartir
actualidad
#1
mikhailkalinin
Enviaremos un escuadrón de Fokker dreidecker, espetó Gitanas Nauseda.
2
K
30
#5
XavierGEltroll
#1
Gitanas Náusedas podría amenazar con enviar a primos y churumbeles, acojona más. Ya me voy.
1
K
20
#6
placeres
*
¿una foto con un cargamento de cigarrillos?.. ¿Están hablando de usar armamento militar para que no entren un par de cajas de cigarrillos de contrabando?, pues nada, espero que disfruten de su guerra patriótica y lo siento por los pobres desgraciados españoles a los que les toque ser enviados a apoyar nuestros "aliados".
Lo de cerrar el aeropuerto ya se esta usando demasiado como excusa contra todos esos "OVNIS".
1
K
25
#2
Gry
Yo diría que está plenamente justificado. Es su espacio aéreo y puede ser peligroso para la aviación comercial.
0
K
16
#3
millanin
Por lo que se ve han decidido que es un
casus belli
de libro. Cualquier escusa es buena para los majaras.
0
K
8
#4
Veelicus
Pues muy bien, y?
1
K
3
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
