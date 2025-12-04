La lista de supermillonarios en España sigue creciendo: ya hay 32 patrimonios de más de mil millones de euros

De los casi 50 millones de personas que viven en España, hay 32 (exactamente el 0,000064%) que tienen una fortuna superior a los mil millones de dólares, según los datos del informe de 2025 sobre multimillonarios que ha publicado este jueves el banco suizo UBS. Esta selecta lista ha sufrido notables cambios en el año. Una cuarta parte de sus integrantes estrenan etiqueta desde la publicación del informe del año pasado, añadiendo 11.600 millones de dólares a la riqueza total del selecto grupo