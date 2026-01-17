edición general
Lily Phillips, confesiones de la mujer más escandalosa del mundo: "Vi porno por primera vez a los 11 años. Es necesario al 100% poner límites de edad"

Lily Phillips, confesiones de la mujer más escandalosa del mundo: "Vi porno por primera vez a los 11 años. Es necesario al 100% poner límites de edad"

P.-- Otro shock reciente fue su bautismo en un jacuzzi portátil. ¿Otra provocación? R.— No, fue real. Estoy bautizada. Soy cristiana. No fue un montaje. Era algo personal que quise compartir, para abrir la conversación y mostrar que somos personas con muchas facetas, no muñecas sexuales. Tenemos intereses y vidas fuera de nuestro trabajo. P.— O como cuando dice que es feminista, ¿es pura ironía? R.— No, lo digo en serio. El feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres.

YSiguesLeyendo
R.--- Los 100 fue una curva de aprendizaje para saber cómo organizar algo así y ver si realmente se podía llegar a los 1.000. A pesar del cansancio y del agotamiento, lo disfruté. Así que quise seguir adelante, pero haciendo ajustes.

P.— En términos numéricos, en 12 horas, salen a unos 38 segundos por persona...

R.— No sé exactamente si eran 30 o 38. Básicamente lo que hacíamos era asegurarnos de que cada uno entrara ya preparado. Había gente encargada de eso antes de que entraran conmigo. Muchos ni siquiera llegaban a los 30 segundos.
Findeton
Y cuando llegue a los 35 se arrepentirá y venderá libros y entrevistas de cómo el patriarcado le hizo hacer todo esto.
eltxoa
#3 y por qué no debería? respetando la libertad de esta señora a hacer lo que le de la gana con su cuerpo
Findeton
#9 Puedo criticar lo que hace sin querer censurarla. Y eso hago.
eltxoa
#10 desde luego. y renunciar a la coherencia siempre que sea conveniente. Si vas de libertarra, ejerce de libertarra.
JackNorte
Hay mas limites que nunca pero si la gente no quiere responsabilizarse , no solo se necesitan limites y leyes, sino multas.
Pero claro eso en cada sociedad es diferente , porque los limites normas y costumbres. En algunos lugares pueden a la vez que prohibir cosas y a la vez permitir que se casen con esa edad u obligar que se casen con esa edad legalmente.
O a la vez explotarlos en el campo como algo normal.
El problema existe si , pero esta mujer es una excepcion de un extremo, no creo que…   » ver todo el comentario
kastanedowski
Mientras no le llamemos a las cosas por su nombre estas cosas seguiran sucediendo.

Es por ello importante de ir a la escuela, tener educacion basica y hablar bien.
Elbaronrojo
Usaría una buena grasa de litio para no terminar en carne viva.
MIrahigos
¡¡MELAFO!,l
lonnegan
#5 con el ritmo que lleva lo raro es que no lo hayas hecho aún xD
starwars_attacks
si eres cristiana, dejas el porno. Malos pastores tienes en tu iglesia si te bautizan practicando esos pecados. De hecho, la biblia dice que i un hermano practica ciertos pecados hay que llamarle la atención en privado. Si no quiere, hay que llamar al pastor y si sigue sin entrar en razón se le echa de la iglesia. Eso dice la biblia.
