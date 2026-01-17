Lily Phillips, confesiones de la mujer más escandalosa del mundo: "Vi porno por primera vez a los 11 años. Es necesario al 100% poner límites de edad"

P.-- Otro shock reciente fue su bautismo en un jacuzzi portátil. ¿Otra provocación? R.— No, fue real. Estoy bautizada. Soy cristiana. No fue un montaje. Era algo personal que quise compartir, para abrir la conversación y mostrar que somos personas con muchas facetas, no muñecas sexuales. Tenemos intereses y vidas fuera de nuestro trabajo. P.— O como cuando dice que es feminista, ¿es pura ironía? R.— No, lo digo en serio. El feminismo significa igualdad entre hombres y mujeres.