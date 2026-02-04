Libertad con fianza de 50.000 euros para Francisco de Borbón por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha dejado en libertad con fianza de 50.000 euros a Francisco de Borbón, pariente lejano del rey, detenido ayer en el marco de una operación de Antidroga por un presunto delito de blanqueo de capitales, según fuentes jurídicas. El instructor ha fijado como medidas cautelares la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y presentaciones semanales en el juzgado. Junto a este, también fueron detenidas otras dos personas que han quedado en libertad con fianza, entre ellas un joyero.