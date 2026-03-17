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Liberado en Melilla un pitbull encerrado en un vehículo abandonado y sin ventilación ni comida

Liberado en Melilla un pitbull encerrado en un vehículo abandonado y sin ventilación ni comida  

Agentes de la Policía Local han rescatado a un perro que se encontraba encerrado en una furgoneta abandonada, sin ventilación, agua ni comida. Los agentes escuchan gemidos y alaridos que hacía el animal pero no conseguían localizar el lugar del que provenían. Hasta que se dieron cuenta de que salían del vehículo que estaba en una finca abierta en la que se suelen dejar coches en mal estado en el Barrio Chino de Melilla. Los policías locales vieron que las puertas traseras de la furgoneta estaban cerradas con una cadena y un candado y que...

| etiquetas: melilla , pit bull , encerrado , cadena , furgoneta abandonada
8 5 1 K 106 Abuso_Animal
6 comentarios
8 5 1 K 106 Abuso_Animal
MIrahigos #1 MIrahigos
Por el bien de todos esperemos que le den una muerte sin dolor.
1 K 22
#2 mcfgdbbn3
#1: Yo lo dejaría en una perrera, si no ha hecho nada no me gusta la idea de matarlo.
2 K 36
Urasandi #4 Urasandi
#2 Y la multa al dueño de la furgoneta que cubra los gastos de la perrera para esa criatura y otras 2 más.
1 K 25
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#2 ¿ Por qué?
#3 son peligrosos por qué tienen el potencial físico para serlo.
0 K 11
MIrahigos #6 MIrahigos
#2 ¿En una perrera, para que?

¿Toda la vida encerrado? Es más humano matarlo.

Porque no es muy buena idea soltar a la calle un pitbull que ha sufrido malos tratos o que lo adopte cualquier tarado.
0 K 11
Aguarrás #3 Aguarrás *
#1 Mira que no soy fan de este tipo de perros... Pero no es ni de lejos cierto que todos sean peligrosos. Y menos mal.
Se debe evaluar antes de actuar a ciegas.
Si procede, adopción por alguien que sepa lo que hace. Si es irrecuperable, sacrificio indoloro.
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menéame