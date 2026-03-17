Liberado en Melilla un pitbull encerrado en un vehículo abandonado y sin ventilación ni comida  

Agentes de la Policía Local han rescatado a un perro que se encontraba encerrado en una furgoneta abandonada, sin ventilación, agua ni comida. Los agentes escuchan gemidos y alaridos que hacía el animal pero no conseguían localizar el lugar del que provenían. Hasta que se dieron cuenta de que salían del vehículo que estaba en una finca abierta en la que se suelen dejar coches en mal estado en el Barrio Chino de Melilla. Los policías locales vieron que las puertas traseras de la furgoneta estaban cerradas con una cadena y un candado y que...