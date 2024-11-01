edición general
[Líbano] Reunión del Comandante del Estado mayor del comando y los comandantes de unidades operativas y regimientos [AR]

General Haykal explicó los detalles de la operación (israelí), explicando que los miembros de la unidad que llevó a cabo la operación vestían uniformes militares similares a los del ejército libanés y que utilizaron vehículos militares y ambulancias similares a los de la Autoridad Sanitaria Islámica [...] En cuanto a la situación en el sur, el General Heikal señaló que el ejército opera en circunstancias extremadamente difíciles ante la escalada de los ataques israelíes [...] ejército está redesplegando sus fuerzas de la región fronteriza...

Songji #3 Songji
Es curioso cómo aquí nadie se está rasgando las vestiduras por que un ejército bombardee, invada y desplace o directamente mate a la población civil del otro país. En el Telediario hablan de esto como si el Líbano no fuera un país soberano que está siendo agredido...
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Esta no la vimos venir, bueno sí

El ejército libanés que se tendría que ocupar de desarmar a Hezbolla y ocupar sus posiciones pars hacer de fierza de intermediación... ahora que está en dichas posiciones (en el sur) está siendo destruído por Israel y obligado a retirarse al río Litani
#4 guuilesmiz
israel disfrazada del ejército libanés para atacar a Hezbolla.
Es legal en una guerra que en una ofensiva se utilicen uniformes y vehículos de un ejército diferente, que casualmente tu enemigo no debe atacar?
Veelicus #5 Veelicus
#4 No, no es legal, de hecho si el ejercito del Libano detuviese a uno de esos lo podria ejecutar inmediatamente al ser considerado un espia.
Pero sabemos que el anglosionismo tiene patente de corso
joffer #2 joffer
Como todo lo que toca
