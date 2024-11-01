[Líbano] Reunión del Comandante del Estado mayor del comando y los comandantes de unidades operativas y regimientos [AR]

General Haykal explicó los detalles de la operación (israelí), explicando que los miembros de la unidad que llevó a cabo la operación vestían uniformes militares similares a los del ejército libanés y que utilizaron vehículos militares y ambulancias similares a los de la Autoridad Sanitaria Islámica [...] En cuanto a la situación en el sur, el General Heikal señaló que el ejército opera en circunstancias extremadamente difíciles ante la escalada de los ataques israelíes [...] ejército está redesplegando sus fuerzas de la región fronteriza...