La letra pequeña de las encuestas: Vox duplica en votos a Sumar y Podemos pero obtiene cinco veces más escaños

En el Gobierno de Pedro Sánchez reiteran una y otra vez que su intención es agotar la legislatura. Que las elecciones generales serán en 2027. Pero eso no impide que los partidos tengan un ojo puesto constantemente en las encuestas que se publican en los medios de comunicación. Y una de las principales conclusiones en estos momentos es que Vox rentabiliza mucho mejor sus votos que las fuerzas a la izquierda del PSOE, es decir, Sumar y Podemos.
Mientras aquello partidos que nacieron entre mucho ruido como Podemos o C’S han desaparecido o son residuales sin la más mínima relevancia VOX tiene una base sólida que crece cada vez más.
No descartaría un sorpasso a una PSOE envuelta en la más absoluta corrupción y en caída libre.
Y lo digo tanto por Sumar como por Podemos.
Solo vemos subidas a funcionarios, a pensionistas y a los que cobran el SMI. El grueso de sus votantes somos cada vez más pobres.
Firmado un ex-militante de una de las formaciones políticas que confluyeron con Podemos.