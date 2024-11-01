edición general
6 meneos
36 clics
La letra pequeña de las encuestas: Vox duplica en votos a Sumar y Podemos pero obtiene cinco veces más escaños

La letra pequeña de las encuestas: Vox duplica en votos a Sumar y Podemos pero obtiene cinco veces más escaños

En el Gobierno de Pedro Sánchez reiteran una y otra vez que su intención es agotar la legislatura. Que las elecciones generales serán en 2027. Pero eso no impide que los partidos tengan un ojo puesto constantemente en las encuestas que se publican en los medios de comunicación. Y una de las principales conclusiones en estos momentos es que Vox rentabiliza mucho mejor sus votos que las fuerzas a la izquierda del PSOE, es decir, Sumar y Podemos.

| etiquetas: encuestas , votos , escaños
5 1 0 K 61 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 61 actualidad
#1 pozz
No es letra pequeña, si obtienes muchos votos, pero muy repartidos y en muchos sitios no llegas al minimo para lograr un escaño, pues son votos que se acaban perdiendo.
3 K 43
Sandilo #2 Sandilo
VOX se ha consolidado como alternativa al bipartidismo,

Mientras aquello partidos que nacieron entre mucho ruido como Podemos o C’S han desaparecido o son residuales sin la más mínima relevancia VOX tiene una base sólida que crece cada vez más.

No descartaría un sorpasso a una PSOE envuelta en la más absoluta corrupción y en caída libre.
2 K 30
#7 Selection
#2 Es que el problema es gritar mucho pero después pactar y bailar al son que te manda el PSOE.

Y lo digo tanto por Sumar como por Podemos.
0 K 6
Dene #8 Dene
Los votantes de izquierdas deberían dejarse de tonterías y empezar a pensar en terminos de circunscripcion y de lista con mas posibilidades de salir. aunque no sea la favorita de cada uno dentro del purismo ideologico etc etc . Es mejor ir a votar tapandose un poco la nariz que luego tener que aguantar varias legislaturas pisando y comiendo mierda a todas horas con vox al mando del gobierno. Porque con Anotop At como presidente, ya sabemos quien va a mandar. Fachascal y la loca tarada sicopata madrileña.
2 K 28
#10 villarraso1978
#8 no te quito la razón, pero joder, que nos den algo a lo que agarrarnos, lo que sea.

Solo vemos subidas a funcionarios, a pensionistas y a los que cobran el SMI. El grueso de sus votantes somos cada vez más pobres.
1 K 15
Connect #4 Connect
Esto ha pasado de un lado y del otro. Y es así como un partido tan pequeño como Teruel Existe logró su representación en el Parlamento, y es así como un partido como el PACMA pese a tener muchos más votos que una más de una decena con escaños, no ha tenido nunca un diputado.
1 K 27
Enero2025 #3 Enero2025
Es que la gente vota mal.
1 K 15
#5 Zerjillo
#3 Nada que ver con la noticia, pero tú sigue así.
0 K 7
#9 villarraso1978 *
Lo que es absurdo es crear un partido nuevo, distinto, conseguir votos de gente descontenta con el PSOE para luego pactar y entrar en el gobierno con el PSOE. Mosqueas a tu electorado y fragmentas, más, la izquierda.

Firmado un ex-militante de una de las formaciones políticas que confluyeron con Podemos.
0 K 6
#6 patriota_de_pandereta *
A la izquierda le gusta mucho el cuento ese de un hombre, un voto, pero solo en las elecciones que saben que van a ganar. En las otras no. En las otras te dicen que hay que respetar la democracia y se quedan tan panchos.
2 K -5

menéame