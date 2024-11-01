La letra pequeña de las encuestas: Vox duplica en votos a Sumar y Podemos pero obtiene cinco veces más escaños

En el Gobierno de Pedro Sánchez reiteran una y otra vez que su intención es agotar la legislatura. Que las elecciones generales serán en 2027. Pero eso no impide que los partidos tengan un ojo puesto constantemente en las encuestas que se publican en los medios de comunicación. Y una de las principales conclusiones en estos momentos es que Vox rentabiliza mucho mejor sus votos que las fuerzas a la izquierda del PSOE, es decir, Sumar y Podemos.