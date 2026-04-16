Leo Messi compra el UE Cornellà

leo Messi ha hecho oficial en un comunicado que es el nuevo propietario del club catalán UE Cornellà, que milita en la Tercera RFEF. El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha