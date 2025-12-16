edición general
9 meneos
9 clics
"La lengua no es inocente": una asociación pide a la RAE que reconsidere la inclusión de la palabra "mena" en el Diccionario

"La lengua no es inocente": una asociación pide a la RAE que reconsidere la inclusión de la palabra "mena" en el Diccionario

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha expresado "su profunda preocupación y rechazo" ante la inclusión del término “mena” en el Diccionario de la RAE, incorporado en su actualización digital, al considerar "que esa decisión legitima y normaliza un uso socialmente estigmatizante, construido y difundido en los últimos años desde discursos de odio y criminalización de la infancia migrante"."La lengua no es inocente, y las instituciones lingüísticas tampoco lo son cuando deciden qué usos legitiman." afirman.

| etiquetas: rae , diccionario , mena
7 2 1 K 84 actualidad
15 comentarios
7 2 1 K 84 actualidad
Comentarios destacados:      
DrEvil #2 DrEvil *
"La lengua no es inocente": Esa es la razón de que todos los grupos de presión política de todo signo aspiran a mangonear a la RAE a su antojo, supongo...
6 K 92
antesdarle #1 antesdarle *
Hay una diferencia entre recoger una palabra y legitimar su uso. Igual que encuentras palabras como marica, si estas son sus inquietudes… Yo como catalán hijo de andaluz me ofende que salga en la rae la palabra charnego. Voy a montar una asociación.
3 K 32
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
mena4
Definición
Acrón. de menor extranjero no acompañado.

m. y f. Esp. Inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él. U. a veces en sent. despect.
1 K 28
themarquesito #4 themarquesito
#3 La definición es absolutamente precisa y correcta, que además corresponde a una palabra de uso perfectamente acreditado. Montarle una polémica a la RAE por esto es una chorrada
4 K 54
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

MENA era lo que fue el Campechano a su llegada a España ¿no? xD
0 K 18
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#4 eso pienso yo... además ¿porqué "La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes"?
0 K 8
Blackspartak #14 Blackspartak
#3 Acrónimo inglés: Middle East North Africa
1 K 17
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
Subnormal

adj. Dicho de una persona: Que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considerada normal. U. t. c. s. U. frec. c. insulto o en sent. despect.
0 K 19
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
En realidad MEA, Menor Extranjero No Armado.
0 K 19
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Si el hablante lo usa el diccionario hace bien en registrarlo. Lo que puede hacer es marcarlo como despectivo, aunque en este caso no tengo claro que su uso sea siempre o generalmente despectivo.
PD: el propio diccionario señala que "a veces" se usa de forma despectiva. Impecable.
1 K 18
Guanarteme #12 Guanarteme
Cuando la guerra del fletán hubo mucho indignado con que la palabra "fletán" no apareciera recogida en el DRAE.

Luego cuando la guerra de Afganistán pasó lo mismo con la palabra "talibán".

No se pueden ir metiendo palabras en base a la moda mediática del momento, es a donde quiero llegar.
0 K 14
Cabre13 #10 Cabre13
Yo llevo años esperando que metan "empresaurio" en el diccionario de la RAE.
1 K 14
#15 Pepepistolas
#10 cuentas con mi apoyo.Ya somos 2 , un buen comienzo para montar una asociacion.
0 K 7
Battlestar #11 Battlestar
La RAE siempre ha estado en una posición un tanto...compleja, es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, o el huevo y la gallina o no sé. La RAE se supone que recoge lo que se usa y lo registra, pero al mismo tiempo lo que se registra es lo que se considera "correcto" al menos desde un punto de vista académico.

Y a nivel popular la RAE es la sagrada palabra divina "FIGURA ASI EN LA RAE!" o a nadie le importa una mierda lo que diga la RAE y lo que importa es que la gente lo entienda y lo use. Dependiendo de la narrativa que te interese ese día.
0 K 10
#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 Una almóndiga para ti!!
0 K 19

menéame