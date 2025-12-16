"La lengua no es inocente": una asociación pide a la RAE que reconsidere la inclusión de la palabra "mena" en el Diccionario

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha expresado "su profunda preocupación y rechazo" ante la inclusión del término “mena” en el Diccionario de la RAE, incorporado en su actualización digital, al considerar "que esa decisión legitima y normaliza un uso socialmente estigmatizante, construido y difundido en los últimos años desde discursos de odio y criminalización de la infancia migrante"."La lengua no es inocente, y las instituciones lingüísticas tampoco lo son cuando deciden qué usos legitiman." afirman.
Definición
Acrón. de menor extranjero no acompañado.
m. y f. Esp. Inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él. U. a veces en sent. despect.
MENA era lo que fue el Campechano a su llegada a España ¿no?
adj. Dicho de una persona: Que tiene una capacidad intelectual notablemente inferior a la considerada normal. U. t. c. s. U. frec. c. insulto o en sent. despect.
NoArmado.
PD: el propio diccionario señala que "a veces" se usa de forma despectiva. Impecable.
Luego cuando la guerra de Afganistán pasó lo mismo con la palabra "talibán".
No se pueden ir metiendo palabras en base a la moda mediática del momento, es a donde quiero llegar.
Y a nivel popular la RAE es la sagrada palabra divina "FIGURA ASI EN LA RAE!" o a nadie le importa una mierda lo que diga la RAE y lo que importa es que la gente lo entienda y lo use. Dependiendo de la narrativa que te interese ese día.