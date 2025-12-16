"La lengua no es inocente": una asociación pide a la RAE que reconsidere la inclusión de la palabra "mena" en el Diccionario

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha expresado "su profunda preocupación y rechazo" ante la inclusión del término “mena” en el Diccionario de la RAE, incorporado en su actualización digital, al considerar "que esa decisión legitima y normaliza un uso socialmente estigmatizante, construido y difundido en los últimos años desde discursos de odio y criminalización de la infancia migrante"."La lengua no es inocente, y las instituciones lingüísticas tampoco lo son cuando deciden qué usos legitiman." afirman.