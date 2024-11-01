edición general
22 meneos
35 clics
Lejos de Grazalema y los embalses, Andalucía tiene otro grave problema: balsas mineras completamente colapsadas

Lejos de Grazalema y los embalses, Andalucía tiene otro grave problema: balsas mineras completamente colapsadas

El mayor peligro físico en las balsas mineras es técnico, es decir, el riesgo de licuación de los lodos. Un episodio de lluvias extremas incrementa la presión hidrostática sobre los muros de contención. Si esto ocurre, el lodo puede perder su comportamiento sólido y colapsar la estructura repentinamente. El foco principal de la amenaza está en la Cuenca Minera de Riotinto, en las presas de Gossan, Cobre y Aguzadera que almacenan más de 182 millones de metros cúbicos de lodos. Cantidad 30 veces mayor que la rotura de Aznalcollar en 1998.

| etiquetas: balsas mineras , lluvias andalucía , residuos fosfoyeso
18 4 0 K 291 actualidad
9 comentarios
18 4 0 K 291 actualidad
Anfiarao #2 Anfiarao
Hace 5 años se denunció el riesgo de que la junta de Andalucía pepesuna autorizara la ampliación de este tipo de balsas.

www.ecologistasenaccion.org/150779/la-junta-autoriza-un-irresponsable-

A disfrutar de lo votado
8 K 121
Desideratum #4 Desideratum
#2 Ha sido lo primero que se me ha pasado por la memoria cuando he leído el artículo del envío.
3 K 54
smilo #9 smilo
#2 da igual, si revientan la culpa ira para pedro sanchez, algun ministro, la ume y todo aquel que pueda pillar cacho menos los responsables, ya se encarga la prensa amiga de ello.
1 K 24
Desideratum #1 Desideratum
""""Las organizaciones ecologistas aportan datos inquietantes sobre los operadores actuales. Recuerdan que la mina de Aznalcóllar es gestionada ahora por una filial de Grupo México, empresa con un historial de roturas de balsas en su país de origen, como la del río Sonora en 2014. Además, denuncian que ya hubo avisos previos: en marzo de 2025, durante otras lluvias intensas, se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio por escorrentías de la…   » ver todo el comentario
3 K 58
#3 Comorr
La tercermundización del pais es acojonante
2 K 28
sotillo #8 sotillo
#3 La venta a saldo del país por una mierda de comisión que pague los anuncios en prensa de “somos franquistas pero sabemos gobernar “
0 K 10
ipanies #5 ipanies
Pero lo importante es... Madrid tiene algún riesgo de este tipo o similar?!?!? No?!?!!
Pues eso es lo único que importa, las periferias están para soportar lo que necesite España que es Madrid.
1 K 22
#7 chavi
Nah!!
Eso lo arreglan y reparan las mineras privadas.. :troll:
1 K 21
pitercio #6 pitercio *
Aquí se ve la superioridad del plan de Monilla para verter el veneno de Bolidén en Aznalcóllar directamente al Guadalquivir, así no tiene que rebosar la balsa para distribuir toda la mierda desde Sevilla a toda la ribera y la costa suroeste. Si al final la iban a verter igual, para qué esperar.
0 K 14

menéame