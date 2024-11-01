La lectura como refugio y resistencia en una sociedad que celebra la ignorancia  

¿Para qué sirve leer en una sociedad donde el éxito parece medirse en dinero, seguidores e influencia? En este vídeo reflexiono sobre: La idea de que leer no te hace mejor persona. El auge del antiintelectualismo en redes sociales. Por qué muchos influencers presumen de no leer. Qué aporta realmente la lectura más allá del éxito inmediato. Por qué las élites siguen educando a sus hijos con los clásicos como Marco Aurelio, Epicuro o los filósofos estoicos. La lectura como herramienta de pensamiento crítico, libertad y resistencia cultural.