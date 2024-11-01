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La lectura como refugio y resistencia en una sociedad que celebra la ignorancia

La lectura como refugio y resistencia en una sociedad que celebra la ignorancia  

¿Para qué sirve leer en una sociedad donde el éxito parece medirse en dinero, seguidores e influencia? En este vídeo reflexiono sobre: La idea de que leer no te hace mejor persona. El auge del antiintelectualismo en redes sociales. Por qué muchos influencers presumen de no leer. Qué aporta realmente la lectura más allá del éxito inmediato. Por qué las élites siguen educando a sus hijos con los clásicos como Marco Aurelio, Epicuro o los filósofos estoicos. La lectura como herramienta de pensamiento crítico, libertad y resistencia cultural.

| etiquetas: leer , sociedad actual , ignorancia , literatura
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6 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
Dene #2 Dene
"La cultura es un arma cargada de futuro"
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manzitor #3 manzitor
Para ser competente en las tecnologías de la información, primero hay que dominar algo tan obvio como...leer.
1 K 25
#1 danim
Aprovecho para decir que me gusta mucho ese canal. Es perfecto para escucharlo tranquilo y apuntar algunos titulos de libros.
1 K 20
#4 casicasi
#1 Por dios... ese fondo hecho con IA... las chispas saliendo fuera del hogar... se le va a incendiar la casa!!
1 K 24
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
refugio, resistencia... todo en plan reactivo, como respuesta a algo... nada de leer para algo propio, algo con iniciativa... todo muy conservador y reaccionario... idos a cagar!
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#5 rystan
Leer requiere una atención continuada que las pantallitas scrolleadoras nos han robado. Eso sí que lo tiene.
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menéame