Lecciones que he aprendido tras 20 años de mordidas de serpientes [ENG]

La mejor manera de evitar que una serpiente te muerda es no encontrarte con una serpiente. Un estudio que ha analizado mordidas de serpiente del año 2002 al 2022 ha revelado que la mayoría se produce por búsquedas intencionales de serpientes. El 77.8% tuvieron lugar en hombres adultos y la mayoría en las manos por la boca de algodón y la serpiente de cascabel pigmea. El 10% intentó métodos erróneos como chuparse el veneno. Cuando esto ocurre uno debe acudir inmediatamente en el hospital; en cambio, muchos se quedan horas sin buscar asistencia.