LeBron James expresa su deseo de visitar Israel: «Solo he oído cosas maravillosas» (EN)

La superestrella de la NBA LeBron James dijo el domingo que le encantaría visitar Israel algún día, elogiando al país y agradeciendo a sus fans allí por su apoyo.

Tkachenko #1 Tkachenko
Otro mierdas vendido a los sionazis
Narmer #4 Narmer
Si yo fuera asquerosamente rico seguramente diría lo que me pareciera correcto, como que Israel es un estado genocida e inmoral. Si este hombre, que ya tiene el futuro solucionado a nivel económico, no lo dice es porque o es un mierda o un ignorante mononeuronal.
Ludovicio #5 Ludovicio
#4 Depende de cuánto te guste el dinero, que los sionazis tienen mucho, y como de poco te importen los demás.
Narmer #7 Narmer
#5 Su patrimonio asciende a 1.300 millones de dólares. Me reafirmo: o es un mierda o un idiota.
Ludovicio #8 Ludovicio
#7 Sisi, esa parte no te la he negado xD

Solo intentaba explicar la naturaleza de su mierdez.
javibaz #2 javibaz
¿Sabe que allí es considerado un ser inferior? Bueno, en su país no es muy diferente.
JackNorte #3 JackNorte *
Pues has oido mal xD , pero tambien habia gente visitando Alemania con Hitler incluso unas olimpiadas. xD
pepel #6 pepel
Manda a tus hijos allí.
pitercio #10 pitercio
¿El Lebrón ese? Sí, uno que jugaba al fútbol de canastos, pero como sociólogo no valía un cagarro.
kosako #9 kosako
Pues lávate las orejas, churra, que te las han llenao de mierda.
