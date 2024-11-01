·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8869
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10261
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5585
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4781
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4735
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
411
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
419
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
414
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
547
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
450
El ministro de Asuntos Exteriores francés se enfrenta a una denuncia penal por tergiversar las declaraciones de Francesca Albanese (inglés)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
10
clics
LeBron James expresa su deseo de visitar Israel: «Solo he oído cosas maravillosas» (EN)
La superestrella de la NBA LeBron James dijo el domingo que le encantaría visitar Israel algún día, elogiando al país y agradeciendo a sus fans allí por su apoyo.
|
etiquetas
:
lebron james
,
sionismo
,
genocidio
,
gaza
,
deporte
,
nba
,
palestina
6
2
1
K
82
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
82
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Otro mierdas vendido a los sionazis
12
K
135
#4
Narmer
Si yo fuera asquerosamente rico seguramente diría lo que me pareciera correcto, como que Israel es un estado genocida e inmoral. Si este hombre, que ya tiene el futuro solucionado a nivel económico, no lo dice es porque o es un mierda o un ignorante mononeuronal.
4
K
55
#5
Ludovicio
#4
Depende de cuánto te guste el dinero, que los sionazis tienen mucho, y como de poco te importen los demás.
1
K
22
#7
Narmer
#5
Su patrimonio asciende a 1.300 millones de dólares. Me reafirmo: o es un mierda o un idiota.
3
K
49
#8
Ludovicio
#7
Sisi, esa parte no te la he negado
Solo intentaba explicar la naturaleza de su mierdez.
2
K
29
#2
javibaz
¿Sabe que allí es considerado un ser inferior? Bueno, en su país no es muy diferente.
5
K
52
#3
JackNorte
*
Pues has oido mal
, pero tambien habia gente visitando Alemania con Hitler incluso unas olimpiadas.
2
K
31
#6
pepel
Manda a tus hijos allí.
1
K
29
#10
pitercio
¿El Lebrón ese? Sí, uno que jugaba al fútbol de canastos, pero como sociólogo no valía un cagarro.
1
K
25
#9
kosako
Pues lávate las orejas, churra, que te las han llenao de mierda.
1
K
20
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Solo intentaba explicar la naturaleza de su mierdez.