Lawrence O'Donnell (MSNBC): Trump mirando hacia otro lado ante un hombre necesitado es la imagen que define su segundo mandato [ENG]

Lawrence O’Donnell, de MSNBC, explica cómo Donald Trump mostró su capacidad para “ignorar por completo a una persona necesitada. Hoy lo hizo con un hombre que estaba en el suelo del Despacho Oval y también lo hizo con millones de viajeros estadounidenses, cuyas planes está amenazando.”

| etiquetas: lawrence , odonnell , msnbc , trump , desmayo , oval , shutdown , cierre
6 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Esta administración es un meme tras otro xD xD

Sabíamos que no nos íbamos a aburrir
3
Mangione #4 Mangione
#2  media
0
#3 UNX
Trump siempre va a mirar a otro lado salvo que se trate de su propio culo.

O el de una niña pequeña.
2
#5 Suleiman
Es alucinante como alguipuedenser tan egocéntrico y sudapollista... Como si lanpalam, le da igual, lo único que le preocupa es que le ensucie la alfombra y queda mal en la foto.
1
#6 esbrutafio
Una foto histórica. Un veterano de la Primera Guerra Mundial, luciendo su condecoración, pide limosna al rey de Inglaterra. El rey Jorge V pasa olímpicamente de el. (Foto de 1920, solo dos años después del fin de la guerra)  media
0

