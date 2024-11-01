Un ejecutivo farmacéutico se desploma durante un evento en la Casa Blanca sobre los precios de los Medicamentos [ENG]

La cobertura televisiva en vivo del evento muestra al ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, desplomado en el suelo dentro de la Oficina Oval, con varios hombres cerca ayudando a guiar su cuerpo de manera segura al suelo. El administrador de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, agarró a Findlay bajo los hombros para ayudarlo. Trump se levanta de detrás de su escritorio en la Oficina Oval, pero no interviene.
O le tenian amenazado, las ss de Trump y no pudo con los nervios.
O le inyectaron algo para dejarle fuera de servicio y para que no dijese nada inconveniente.
