Un ejecutivo farmacéutico se desploma durante un evento en la Casa Blanca sobre los precios de los Medicamentos [ENG]

Un ejecutivo farmacéutico se desploma durante un evento en la Casa Blanca sobre los precios de los Medicamentos [ENG]

La cobertura televisiva en vivo del evento muestra al ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, desplomado en el suelo dentro de la Oficina Oval, con varios hombres cerca ayudando a guiar su cuerpo de manera segura al suelo. El administrador de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, agarró a Findlay bajo los hombros para ayudarlo. Trump se levanta de detrás de su escritorio en la Oficina Oval, pero no interviene.

karakol #2 karakol
Y Trump cabreado porque no es el centro de atención. :-D  media
#4 laruladelnorte
#2 Que bueno :hug:
Mangione #7 Mangione
#2 Narcisismo explicado en una imagen.
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Efectos secundarios del ozempic.

O le tenian amenazado, las ss de Trump y no pudo con los nervios.

O le inyectaron algo para dejarle fuera de servicio y para que no dijese nada inconveniente.
Solinvictus #3 Solinvictus
Tomo algo de su farmacéutica?
#6 laruladelnorte *
#3 Le ha dado un jamacuco porque le han rebejado los precios a dos de sus medicamentos. :foreveralone:
Trump acuerda con dos farmacéuticas bajar el precio a medicamentos como el Ozempic o Wegovy
#1 Barriales
El que no traga, lo eliminan
