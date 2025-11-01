edición general
Lawfare Supremo y golpe a la democracia

Estamos entrando en una auténtica juristocracia corrupta. Los jueces se arrogan el poder político cuando les interesa.

#1 VFR *
Los políticos pretenden dictar las sentencias judiciales. Que poco gusta la separación de poderes a alguno.
#2 diablos_maiq *
#1 ¿Sentencia? ¿Qué sentencia?

No, se trata de la oportunidad política del 20-N.
desastrecolosal #4 desastrecolosal
OMG! que pesados, 20.000 envios para decir lo mismo.

Elucubraciones sin haber leido la sentencia solo para soltar las mismas soflamas, al menos que esperen a leer la sentencia y poder hablar con motivos. Pero eso es imposible en esta izquierda.

Lo único que hacen es darle palmaditas en la espalda a este gobierno desastroso del PSOE.

Berdadhera izquierda mis cojones, lamebotas apesebrasdos es lo que son.
denocinha #8 denocinha
#7 Mezclar es malo
denocinha #3 denocinha
Argumentario elevado a la enésima potencia.

Sólo para muy cafeteros.
oceanon3d #5 oceanon3d *
#3 Desde la admisión a tramite y toda la instrucción de Hurtado fue un claro de lawfare de libro ... hay mucha documentación como para ponerlo en duda ...salvo los mas justos de amueblamiento y/o moral. La velocidad en sacar la resolución sin espera a la sentencia en el caso mas trascendente en muchos años otro "por huevismo" de estos desgraciados con batamanrta negra

Es lo que hay ... no hace falta sentencia; esta solo va ha ser otro clavo en el ataúd del prestigio de la justicia.

Y lo sabéis perfectamente.
denocinha #6 denocinha
#5 Las cosas no son ciertas porque las repitáis continuamente
oceanon3d #7 oceanon3d *
#6 La verdad que si ... el TC en estos últimos años ha tenido macho trabajo con Marchena y su banda ... desde sentencias fake con delitos inventados a los catalanes, a quitarle, con amenazas amenazando al Congreso, el cargo a un diputado electo, o sentenciar a algunos de los ERES por el mero hecho de haber sido el máximo representantes de una votación en un congreso.

También tenemos otros muchos casos de causas eternizadas contra Podemos, casi veinte, que se cerraron todas una tras otra…   » ver todo el comentario
lameiro #9 lameiro
Montesquieu, p' alante
