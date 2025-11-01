·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8358
clics
Esta galería te muestra las verdaderas caras del fascismo
5725
clics
El vídeo sobre "cómo funciona el sistema" que se vuelve a poner de actualidad tras la sentencia al fiscal general: "Miguel Maldonado lo clavó"
3297
clics
Idealista se está llenando de imágenes de casas a la venta hechas con IA. Y cada vez es más difícil identificarlas
3730
clics
Unflip, un juego de lógica que obliga a pensar al revés
4713
clics
Ryan Weideman: el taxista que retrató la noche de NY por décadas
más votadas
640
Un jurista canario recomienda al fiscal general recusar al tribunal que lo condena por haber adelantado el fallo sin argumentarlo
334
Jimmy Kimmel, después de que Trump pida su despido: "Voy a tomar prestada tu frase: cállate, cerdito"
418
Cuando el fútbol apaga Internet: por qué los bloqueos de LaLiga deberían preocupar a toda la ciudadanía
335
Miles de personas piden justicia para las 7.291 víctimas en las residencias de Madrid durante la pandemia y el cambio de modelo
325
Un centenar de personas son detenidas en Londres acusadas de "terrorismo" por protestar pacíficamente contra el genocidio de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
54
clics
Lawfare Supremo y golpe a la democracia
Estamos entrando en una auténtica juristocracia corrupta. Los jueces se arrogan el poder político cuando les interesa.
|
etiquetas
:
españa
,
democracia
,
lawfare
,
supremo
16
4
1
K
136
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
1
K
136
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
VFR
*
Los políticos pretenden dictar las sentencias judiciales. Que poco gusta la separación de poderes a alguno.
1
K
20
#2
diablos_maiq
*
#1
¿Sentencia? ¿Qué sentencia?
No, se trata de la oportunidad política del 20-N.
0
K
10
#4
desastrecolosal
OMG! que pesados, 20.000 envios para decir lo mismo.
Elucubraciones sin haber leido la sentencia solo para soltar las mismas soflamas, al menos que esperen a leer la sentencia y poder hablar con motivos. Pero eso es imposible en esta izquierda.
Lo único que hacen es darle palmaditas en la espalda a este gobierno desastroso del PSOE.
Berdadhera izquierda mis cojones, lamebotas apesebrasdos es lo que son.
1
K
19
#8
denocinha
#7
Mezclar es malo
0
K
13
#3
denocinha
Argumentario elevado a la enésima potencia.
Sólo para muy cafeteros.
0
K
13
#5
oceanon3d
*
#3
Desde la admisión a tramite y toda la instrucción de Hurtado fue un claro de lawfare de libro ... hay mucha documentación como para ponerlo en duda ...salvo los mas justos de amueblamiento y/o moral. La velocidad en sacar la resolución sin espera a la sentencia en el caso mas trascendente en muchos años otro "por huevismo" de estos desgraciados con batamanrta negra
Es lo que hay ... no hace falta sentencia; esta solo va ha ser otro clavo en el ataúd del prestigio de la justicia.
Y lo sabéis perfectamente.
1
K
12
#6
denocinha
#5
Las cosas no son ciertas porque las repitáis continuamente
0
K
13
#7
oceanon3d
*
#6
La verdad que si ... el TC en estos últimos años ha tenido macho trabajo con Marchena y su banda ... desde sentencias fake con delitos inventados a los catalanes, a quitarle, con amenazas amenazando al Congreso, el cargo a un diputado electo, o sentenciar a algunos de los ERES por el mero hecho de haber sido el máximo representantes de una votación en un congreso.
También tenemos otros muchos casos de causas eternizadas contra Podemos, casi veinte, que se cerraron todas una tras otra…
» ver todo el comentario
0
K
8
#9
lameiro
Montesquieu, p' alante
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No, se trata de la oportunidad política del 20-N.
Elucubraciones sin haber leido la sentencia solo para soltar las mismas soflamas, al menos que esperen a leer la sentencia y poder hablar con motivos. Pero eso es imposible en esta izquierda.
Lo único que hacen es darle palmaditas en la espalda a este gobierno desastroso del PSOE.
Berdadhera izquierda mis cojones, lamebotas apesebrasdos es lo que son.
Sólo para muy cafeteros.
Es lo que hay ... no hace falta sentencia; esta solo va ha ser otro clavo en el ataúd del prestigio de la justicia.
Y lo sabéis perfectamente.
También tenemos otros muchos casos de causas eternizadas contra Podemos, casi veinte, que se cerraron todas una tras otra… » ver todo el comentario