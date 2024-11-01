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Lavrov: EEUU está dispuesto a orquestar golpes, secuestros y asesinatos de líderes de países que tengan recursos deseados

Lavrov: EEUU está dispuesto a orquestar golpes, secuestros y asesinatos de líderes de países que tengan recursos deseados

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que EEUU está dispuesto a orquestar golpes de Estado, secuestros y asesinatos de líderes de aquellos países que tengan los recursos naturales que Washington desee obtener. "Solo se preocupan por su propio bienestar. Están dispuestos a defender ese bienestar por cualquier medio: golpes de Estado, secuestros o asesinatos de los dirigentes de aquellos países que poseen los recursos naturales que necesitan los estadounidenses", indicó el canciller durante una entrevista.

| etiquetas: lavrov , eeuu , golpes , secuestros , asesinatos , recursos , países
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7 comentarios
10 2 0 K 144 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cuando no pasan de ser peligrosos terroristas a aliados invitados al Despacho Oval
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#2 guillersk
Dijo la sartén al cazo "aparta que me tiznas"
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#3 diablos_maiq
Ya lo sabíamos, señor Lavrov
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#4 Jacusse
Obviamente.
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LoboAsustado #5 LoboAsustado
Y lo ha dicho sin descojonarse.... ¡Premio Oscar para este hombre!
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cosmonauta #6 cosmonauta
¿Es el mismo Lavrov que ha amenazado varias veces con tirar una bomba atómica en las capitales europeas?
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Alfon_Dc #7 Alfon_Dc
#6 No estoy seguro..hablamos de uno que dijo que lo haría en determinadas circunstancias? O de uno que dijo de lanzarlas por gusto, como EEUU? Es para un amigo
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menéame