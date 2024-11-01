Lavrov: EEUU está dispuesto a orquestar golpes, secuestros y asesinatos de líderes de países que tengan recursos deseados

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, denunció que EEUU está dispuesto a orquestar golpes de Estado, secuestros y asesinatos de líderes de aquellos países que tengan los recursos naturales que Washington desee obtener. "Solo se preocupan por su propio bienestar. Están dispuestos a defender ese bienestar por cualquier medio: golpes de Estado, secuestros o asesinatos de los dirigentes de aquellos países que poseen los recursos naturales que necesitan los estadounidenses", indicó el canciller durante una entrevista.