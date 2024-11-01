·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17712
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
6003
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
4720
clics
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'
4183
clics
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
3538
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
más votadas
682
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
553
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
582
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
422
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
373
EH Bildu denuncia que el PP ha cruzado "todas las líneas rojas" al plantear el "exterminio" de la izquierda abertzale
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
31
meneos
153
clics
Latzen: "Zu atrapatu arte", versión de Kortatu
Probablemente la mejor versión que haya escuchado de la mítica canción de Kortatu "Zu atrapatu arte".
|
etiquetas
:
latzen
,
heavy
,
metal versión
,
canción
,
kortatu
,
rock
,
euskadi
26
5
5
K
117
cultura
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
5
5
K
117
cultura
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Stieg
Muy buena. Yo crecí con esta canción. Grande Kortatu aunque Fermin fuera gilipollas, y grande Latzen.
3
K
42
#4
arturios
Acabo de rejuvenecer 40 años, gracias por el aporte.
3
K
36
#5
txillo
Zu atrapatu arte feat Master of puppets. Esto es terlenca.
2
K
28
#12
rusito
*
#11
¿Tú sabes lo que es spam? La penúltima noticia que subí es una noticia de texto. Y yo no tengo ninguna relación comercial con Youtube para publicar sus vídeos.
4 NAFOS reconocidos en meneame.net votando negativa una versión Kortatu. Se han quitado la careta los mercenarios de la seguridad nacional a sueldo.
2
K
27
#13
Aokromes
#12
yo no he votado la noticia, yo he intentado dilucidar por que te han votado spam, es mas, ni siquiera he mirado tu historial.
1
K
19
#15
mmlv
*
Suena muy bien!
No conocía a este grupo, me lo apunto
1
K
24
#16
rusito
#15
Es una gran banda de metal en euskera. Guarda cierta similitud con Su Ta Gar
1
K
24
#20
Pablosky
#10
Literalmente he visto hace dos minutos como alguna persona que habitualmente te vota negativo también ha votado negativo a la noticia de portada que ofrecía alternativas a Gmail, Google y demás servicios norteamericanos, sabe dios por qué motivo.
Si uno fuera malpensado podría llegar a suponer que están a sueldo de la embajada de USA
1
K
20
#21
rusito
*
#20
No mira, a un alto funcionario estadounidense o al secretario general de la OTAN les importaría un pimiento que una versión de Zu atrapatu arte llegase a portada a meneame.net. Los que votaron negativo son gente que trabaja para defensa o seguridad nacional y por extensión apoyan a la OTAN y occidente y todo lo que mandan sus amos. Ahora puedo constatar que el régimen de Kiev tiene menos apoyos sinceros en meneame.net que lo que pensaba antes. A esta gente los ucranianos se la trae floja. Si mañana les dan la orden de decir "Viva Putin" en meneame.net, lo hacen. En fin, una pena que haya gente así en meneame.net
1
K
19
#7
Pertinax
*
#6
Para reportar cita a Eirene. Admin ya no funciona. De nada.
Porque es spam.
2
K
19
#18
alcama
#7
¿ Eirene sigue trabajando? Creo que ya no, porque no hace nada. Empezó fuerte pero acabó hasta el chocho
0
K
5
#22
Barriales
#14
hecho y la canción en el recuerdo. Son de mi época.
1
K
17
#17
rusito
#10
fe de erratas: NAFOs que escriben a favor de occidente
0
K
9
#1
Pertinax
Spam.
www.meneame.net/user/rusito/history
7
K
1
#2
rusito
#1
¿Spam? ¿Tú que fumas? Solo he publicado una canción de Latzen en mi historial.
12
K
132
#6
aPedirAlMetro
*
#2
Mierda de paloma, eso es lo que fuma
Asi está el pobre
A ver si algún
@admin
(
@eirene
) le aplica un correctivo (a él, a Pozz, y a Cosmonauta, que han votado todos lo mismo).
Sabemos de sobra por qué han votado negativo al envío
1
K
16
#10
rusito
*
#6
Yo he llegado a una conclusión: hay algunos tipos de esos que se dedican a la "seguridad nacional" y que nada cambie en España . EStoy convencido que le molestó que subiera esta versión de la canción "Zu atrapatu arte" por ser de una banda icónica del RRV como Kortatu. O sea, que la mayoría de los NAFOs que escriben contra Occidente, son funcionarios o colaboradores pagados desde España que les importa 3 pimientos los ucranianos y vigilan que no se nos vaya la pinza de fronteras para dentro.
Ya no hay idealistas que defienden con vehemencia los valores de Occidente. Son puros mercenarios a 50 céntimos de euros el comentario.
0
K
9
#8
Barriales
#2
y encima te habrá reportado.
1
K
17
#14
rusito
#8
Pués lo mejor que podéis hacer es menearla para que se jodan.
1
K
17
#11
Aokromes
#2
seguramente lo considere spam si has publicado muchos enlaces de youtube, yo digo que eso es una tonteria, es igual que si publicas enlaces a proyectos open source en github y to vota spam por que has mandado 10 noticias de github
1
K
19
#23
Deperdidos
#2
guapísima versión y con acordes de Metallica
1
K
19
#9
Tecar
#1
Zu burgues madarikatua
Ez duzu inoiz ezer ulertuko
Zuretzat kalean gertazen dena
Besteen arazoak dira
1
K
16
#19
Pertinax
#9
Hi, burgues, madarikatua
.
Si vas a citarla, hazlo bien.
0
K
18
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
4 NAFOS reconocidos en meneame.net votando negativa una versión Kortatu. Se han quitado la careta los mercenarios de la seguridad nacional a sueldo.
No conocía a este grupo, me lo apunto
Si uno fuera malpensado podría llegar a suponer que están a sueldo de la embajada de USA
Porque es spam.
www.meneame.net/user/rusito/history
Asi está el pobre
A ver si algún @admin (@eirene) le aplica un correctivo (a él, a Pozz, y a Cosmonauta, que han votado todos lo mismo).
Sabemos de sobra por qué han votado negativo al envío
Ya no hay idealistas que defienden con vehemencia los valores de Occidente. Son puros mercenarios a 50 céntimos de euros el comentario.
Ez duzu inoiz ezer ulertuko
Zuretzat kalean gertazen dena
Besteen arazoak dira
Si vas a citarla, hazlo bien.