publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
Las mujeres del rock
Empieza por Joan Baez y acaba con Amy Winehouse. Entre una y otra, aparecen Björk, Tracy Chapman, Janis Joplin, Lady Gaga, Annie Lennox, Madonna, Pussy Riot, Suzi Quatro y Tina Turner.
etiquetas
:
rock
,
mujeres
,
música
ocio
#2
Meinster
Empieza por Joan Baez y acaba con Amy Winehouse. Entre una y otra, aparecen Björk, Tracy Chapman, Janis Joplin, Lady Gaga, Annie Lennox, Madonna, Pussy Riot, Suzi Quatro y Tina Turner.
Quitando a Janis Joplin, Suzie Quatro y a Tina Turner las otras no hacen rock. No niego que tengan alguna canción rock, que puede ser, pero si eso rock cualquier cosa es rock. Podrían llegar a convencerme con Annie Lennox. Pero no me imagino un libro sobre los grandes grupos de rock con Eurythmics como uno de…
8
K
84
#3
Wintermutius
*
#2
Y The Donnas, no nos olvidemos de ellas, porque fueron la bomba.
1
K
17
#5
g3_g3
#2
Falta Brizni Spirs
0
K
12
#7
Herumel
#2
Big Mamma Thornton y como has dicho Sister Rosetta, que razón llevas.
0
K
12
#1
ombresaco
Entre esos nombres hay muchas que nadie nombraría como rock (lo cual no es malo, solamente inadecuado para el título del artículo)
2
K
36
#4
ronko
Se les ha olvidado a Doro Pesch .
1
K
17
#6
g3_g3
De los últimos años me quedo con Tatiana Shmaylyuk de Jinjer.
0
K
12
#8
Iruñakis
Os sorprendería ver a mariah carey en el punk rock
youtu.be/UXRr0mTsaYU?feature=shared
0
K
7
Quitando a Janis Joplin, Suzie Quatro y a Tina Turner las otras no hacen rock. No niego que tengan alguna canción rock, que puede ser, pero si eso rock cualquier cosa es rock. Podrían llegar a convencerme con Annie Lennox. Pero no me imagino un libro sobre los grandes grupos de rock con Eurythmics como uno de… » ver todo el comentario