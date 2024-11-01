edición general
Las mujeres del rock

Empieza por Joan Baez y acaba con Amy Winehouse. Entre una y otra, aparecen Björk, Tracy Chapman, Janis Joplin, Lady Gaga, Annie Lennox, Madonna, Pussy Riot, Suzi Quatro y Tina Turner.

Meinster #2 Meinster
Quitando a Janis Joplin, Suzie Quatro y a Tina Turner las otras no hacen rock. No niego que tengan alguna canción rock, que puede ser, pero si eso rock cualquier cosa es rock. Podrían llegar a convencerme con Annie Lennox. Pero no me imagino un libro sobre los grandes grupos de rock con Eurythmics como uno de…   » ver todo el comentario
Wintermutius #3 Wintermutius *
#2 Y The Donnas, no nos olvidemos de ellas, porque fueron la bomba.
g3_g3 #5 g3_g3
#2 Falta Brizni Spirs :shit:
Herumel #7 Herumel
#2 Big Mamma Thornton y como has dicho Sister Rosetta, que razón llevas.
ombresaco #1 ombresaco
Entre esos nombres hay muchas que nadie nombraría como rock (lo cual no es malo, solamente inadecuado para el título del artículo)
ronko #4 ronko
Se les ha olvidado a Doro Pesch .
g3_g3 #6 g3_g3
De los últimos años me quedo con Tatiana Shmaylyuk de Jinjer. 8-D
Iruñakis #8 Iruñakis
Os sorprendería ver a mariah carey en el punk rock youtu.be/UXRr0mTsaYU?feature=shared
