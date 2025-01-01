edición general
7 meneos
42 clics
LaLiga amenaza a HTCMania por no emplazar a Cloudflare a poner fin al contenido pirata

LaLiga amenaza a HTCMania por no emplazar a Cloudflare a poner fin al contenido pirata

LaLiga exige al citado medio que se ponga en contacto con Cloudflare inmediatamente para que evite de forma inmediata compartir contenido ilegal desde la dirección IP.

| etiquetas: tebas , amenaza , fútbol , cloudfare , htcmania
6 1 0 K 102 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 102 actualidad
ahotsa #1 ahotsa *
Otra vuelta de tuerca. Es de locos...
2 K 51
tul #3 tul *
#1 otra? no, llevan con esa cancion meses, lo estan haciendo con todos los usuarios de cloudflare que protestan y se quejan publicamente porque estan bloqueando el acceso a sus dominios.
0 K 13
josde #2 josde
Tebas, el juez y sus milongas, algún día les explotara en las manos.
0 K 20

menéame