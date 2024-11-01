LaLiga y sus abogados ya tienen un objetivo: multar a 8.000 personas por ver fútbol pirata antes de que termine la temporada

Si has consumido fútbol de manera ilícita en los últimos meses, a través de las famosas IPTV, es posible que tu perfil no sea tan anónimo como te piensas. De hecho, una reclamación económica podría estar a punto de llegar a tu puerta. Lo que parecía una amenaza vacía se ha materializado en una ofensiva legal sin precedentes, según informa Diario Córdoba. La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha comenzado a enviar requerimientos de pago al domicilio de muchos usuarios identificados, exigiendo una compensación de 261,65 euros por haber accedido