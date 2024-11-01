edición general
LaLiga y sus abogados ya tienen un objetivo: multar a 8.000 personas por ver fútbol pirata antes de que termine la temporada

Si has consumido fútbol de manera ilícita en los últimos meses, a través de las famosas IPTV, es posible que tu perfil no sea tan anónimo como te piensas. De hecho, una reclamación económica podría estar a punto de llegar a tu puerta. Lo que parecía una amenaza vacía se ha materializado en una ofensiva legal sin precedentes, según informa Diario Córdoba. La Liga Nacional de Fútbol Profesional ha comenzado a enviar requerimientos de pago al domicilio de muchos usuarios identificados, exigiendo una compensación de 261,65 euros por haber accedido

Pertinax #1 Pertinax *
¿De quién depende la fiscalía Telefónica?
#2 fremen11 *
Ayer pusieron un manual para ver documentales en cualquier canal, no digo nada......

www.meneame.net/story/como-ver-documentales-ciclo-reproductivo-langost
ronko #4 ronko
Me da la impresión que no dejan de ser maniobras para mantener un negocio insostenible.
#3 aletmp
A mí no va a ser. Dejé de ver el puto fútbol hace más de 10 años
