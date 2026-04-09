El ladrón del pub que robó el bolso no se dio cuenta de que contenía un huevo Fabergé valorado en 3 millones de dólares [Eng]

Cuando Enzo Conticello, de 29 años, robó el bolso de Rosie Dawson en el pub Dog and Duck de Soho, Londres, no se dio cuenta de la magnitud del botín: contenía un huevo Fabergé valorado en 2,2 millones de libras (unos 3 millones de dólares). Según la cobertura, el huevo no estaba suficientemente asegurado ("Las aseguradoras pagaron 106.700 libras esterlinas por la pérdida a los empleadores de Dawson en Craft Irish Whiskey Company") y no se recuperó. Conticello tiró el contenido de la bolsa sin saber qué era.