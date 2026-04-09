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El ladrón del pub que robó el bolso no se dio cuenta de que contenía un huevo Fabergé valorado en 3 millones de dólares [Eng]

Cuando Enzo Conticello, de 29 años, robó el bolso de Rosie Dawson en el pub Dog and Duck de Soho, Londres, no se dio cuenta de la magnitud del botín: contenía un huevo Fabergé valorado en 2,2 millones de libras (unos 3 millones de dólares). Según la cobertura, el huevo no estaba suficientemente asegurado ("Las aseguradoras pagaron 106.700 libras esterlinas por la pérdida a los empleadores de Dawson en Craft Irish Whiskey Company") y no se recuperó. Conticello tiró el contenido de la bolsa sin saber qué era.

| etiquetas: robo , pub , huevo fabergé
6 1 0 K 122 curiosidades
8 comentarios
6 1 0 K 122 curiosidades
#3 Celsar
¿Quién coño sale de casa con un huevo de Fabergé en el bolso?
4 K 78
Andreham #4 Andreham
#3 Ese es el problema, que nos venden la noticia como "jaja, mira qué tonto, que no sabía que era un huevo de fabergé" y no que alguien tenga nivel económico para llevar 3 millones en el bolso porque se aburre.
1 K 16
#5 Pitchford
#4 Por lo que dice la entradilla, no era suyo, sino de su empresa.
1 K 30
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#3 Rosie Dawson, lo pone en la entradilla.
3 K 46
#7 LunaTiko
#3 Alguien que quiere defraudar al seguro simulando un robo
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#2 Sacapuntas
¡Y todavía anda por allí, perdido! (Nada de eso. Probablemente Scotland Yard y los de la aseguradora estén pensando que entre Rosie y Enzo hay una conexión). :roll:
2 K 38
#8 mariopg
se va de borrachera con un objeto de 3M de dólares, qué podría salir mal?
1 K 25
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Un huevo de Fabergé,
Y el otro de Colón
Y una teta disecada
De Agustina de Aragón.
0 K 10

menéame