publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
28
clics
El laboratorio de Criminalística analiza las vías de Adamuz en busca de restos de corrosión o explosivos
La Guardia Civil busca la presencia de “sustancias” que pudieran provocar el fallo en el carril o en la soldadura, sin inclinarse aún por ninguna hipótesis concreta
|
etiquetas
:
corrosión
,
ave
,
terrorismo
4
1
0
K
49
actualidad
14 comentarios
#1
meroespectador
Lo cierto es que leer la noticia me ha provocado cierto escalofrío... por las implicaciones que supondría un caso afirmativo.
3
K
41
#2
makinavaja
*
#1
Un sabotaje o ataque terrorista normalmente es reivindicado por alguna organización... se hacen para dar resonancia a su causa, no solo para causar daño...
2
K
48
#4
meroespectador
*
#2
Salvo que solo busquen causar daño y atacar al gobierno creando sensación de caos, se me ocurre una ideología política (recordemos lo que le pasó a Allende en Chile) y luego hay tres estados actualmente que pueden busca el daño por el daño al país (M, R, I, U).
3
K
51
#7
plutanasio
#4
un sabotaje en la zona gris la nación que lo realiza no quiere que se conozca su autoría, sólo crear caos.
1
K
17
#14
Edheo
#2
Con mi comentario, apuntaba a.... algo como lo que dice
#4
Pero claro... hasta ahi hemos llegado?
0
K
7
#8
litos523
#2
Le hemos tocado las narices a Israel, así que no descartemos tan rápido un ataque sobre una industria en la que somos punteros (la alta velocidad) que ademas desestabiliza a un gobierno que no es de su gusto.
Que puede ser cualquier otra cosa, pero mira que es casualidad que se rompa la soldadura justo en un tramo recién reformado, en recta y en el momento preciso en el que se cruzan dos trenes y se maximiza el impacto.
1
K
25
#13
manzitor
#8
Solo hemos aparentado hacerlo...no nos vengamos muy arriba
0
K
11
#9
Paltus
#2
el ataque terrorista si, el sabotaje cubre un velo de incertidumbre haciendo funcionar mal al país.
0
K
10
#10
Rogue
#2
Te sorprendería ver de lo que es capaz el ser humano y su maldad gratuita.
0
K
11
#12
Edheo
#2
A no ser, que pertenezcas a una asociación criminal.... que todavía no esté oficializada claro
0
K
7
#5
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Tienen que investigar todas las posibles causas para descartar las que no sean.
0
K
16
#6
meroespectador
#5
Sin duda.
0
K
13
#3
IsraelEstadoGenocida
Malo será que no encuentren termita en una zona que se suelda precisamente... con termita.
0
K
12
#11
flyingclown
#3
No es solo encontrar restos de termita si no saber como se ha usado esa termita. Es diferente soldar o cortar.
0
K
9
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
