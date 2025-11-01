La lección Mamdani

Mamdani le ha mostrado a las organizaciones progresistas del mundo que a la ultraderecha se le vence atacando sus supuestas fortalezas. Entre tanto político progresista asustado y evitando pronunciar libertad o inmigración, reconforta ver que el camino marcado por el próximo alcalde de Nueva York consiste en hacer bandera de la libertad y la inmigración sin miedo al qué dirán los poderosos.
¿Y ese es su héroe?
No comparto que tela fórmula funcione a nivel nacional.
Dejo a los estadounidenses mas pobres de lo que se los encontró, igual que hicieron Trump o Biden
Por supuesto, no me refiero a los estadounidenses ricos, esos marcaron récords de ganancias