La lección Mamdani

Mamdani le ha mostrado a las organizaciones progresistas del mundo que a la ultraderecha se le vence atacando sus supuestas fortalezas. Entre tanto político progresista asustado y evitando pronunciar libertad o inmigración, reconforta ver que el camino marcado por el próximo alcalde de Nueva York consiste en hacer bandera de la libertad y la inmigración sin miedo al qué dirán los poderosos.