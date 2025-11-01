edición general
11 meneos
25 clics
La lección Mamdani

La lección Mamdani

Mamdani le ha mostrado a las organizaciones progresistas del mundo que a la ultraderecha se le vence atacando sus supuestas fortalezas. Entre tanto político progresista asustado y evitando pronunciar libertad o inmigración, reconforta ver que el camino marcado por el próximo alcalde de Nueva York consiste en hacer bandera de la libertad y la inmigración sin miedo al qué dirán los poderosos.

| etiquetas: lección , mamdani , socialista , inmigración
9 2 0 K 115 politica
6 comentarios
9 2 0 K 115 politica
Feindesland #3 Feindesland
Un tío que gana por 5 puntos con una participación de ... ¿Cuanto? ¿el 30%?

¿Y ese es su héroe?

:palm:
0 K 18
oghaio #6 oghaio
#3 Un tipo que gana unas elecciones diciendo que es “socialista, musulmán y pro inmigración”. Tiene su mérito, ¿no crees?
0 K 20
SegarroAmego #1 SegarroAmego *
El nuevo héroe del chepacoletariado, un millonario que también tiene para comprarse unos cuantos chalets en Galapagar. La nueva isquierda lo llaman
1 K 16
#2 Perico12
Muy triunfalista, New York es una excepción en EEUU. El resto del país está muchoas escorado a la derecha.

No comparto que tela fórmula funcione a nivel nacional.
0 K 10
Autarca #4 Autarca *
El ultimo gran héroe del capitalismo progre fue Obama

Dejo a los estadounidenses mas pobres de lo que se los encontró, igual que hicieron Trump o Biden

Por supuesto, no me refiero a los estadounidenses ricos, esos marcaron récords de ganancias
0 K 10
have_a_nice_day #5 have_a_nice_day
Mamdani es fórmula Podemos: socialdemocracia de los 20 duros + radicalismo discursivo
0 K 10

menéame