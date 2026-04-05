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La 7 de Caballería

La 7 de Caballería

El presidente murciano acaparó, para el espectador de la tele pública, casi el doble de tiempo que las Vírgenes de los Dolores y de la Amargura juntas. El presidente permaneció en pantalla 18 minutos por 5 de la primera y 6 de la segunda. «Conduce los caballos con la misma seguridad con que lleva las riendas del Gobierno regional», una ocurrencia plausible, pero tal vez impropia de ser expresada desde la televisión pública.

| etiquetas: lópez miras , murcia , tele publica , la 7 , virgenes
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6 comentarios
11 1 1 K 136 actualidad
#1 laruladelnorte
. «Conduce los caballos con la misma seguridad con que lleva las riendas del Gobierno regional»,

Experto en conducir animales... :foreveralone:
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oceanon3d #6 oceanon3d
#1 Yo dudo en los reyes meme a nivel mundial ¿argentinos o Murcianos?
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Supercinexin #4 Supercinexin
Todas las teles PePeras son exactamente así: discursos de literatura barata todo el día ensalzando a los PePeros que gobiernan como si fueran enviados de Dios para dirigir nuestra insigne comunidad.

Así era también Canal-9, que por eso cerró, y así están haciendo À Punto otra vez,.con el resultado que todos esperamos (esperemos que ya para siempre, exijo la demolición de las instalaciones tras el próximo cierre).
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#5 Leon_Bocanegra
Rápido, hagamos una comisión en el senado sobre RTVE y gritemos "telePedro" muy fuerte.
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perrico #2 perrico
Joder que abdominales marca con la armadura.
No se le reconoce.
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juliusK #3 juliusK
¿En serio? ¿Lo ha vuelto a hacer? ¿Y no lo han parado los centuriones para que sople?
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menéame