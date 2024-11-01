El Gobierno de Canarias permite a Cuna del Alma ocupar la franja de protección de la costa porque le viene bien al turismo

El Gobierno de Canarias ha permitido a la promotora del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ocupar la zona de servidumbre del litoral para construir una piscina descubierta y un restaurante que forman parte de las obras de su polémica urbanización de lujo porque dicha actuación es “conveniente” para el modelo económico canario basado en el turismo.