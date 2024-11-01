El Gobierno de Canarias permite a Cuna del Alma ocupar la franja de protección de la costa porque le viene bien al turismo

El Gobierno de Canarias ha permitido a la promotora del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ocupar la zona de servidumbre del litoral para construir una piscina descubierta y un restaurante que forman parte de las obras de su polémica urbanización de lujo porque dicha actuación es “conveniente” para el modelo económico canario basado en el turismo.
Y se las pela a nuestros gobernantes tener un sitio así de horrible. Lo mismo se puede decir del de Gran Canaria.
Pero ese modelo de turismo tan agresivo y alienante no lo había visto en mi zona (La Marina Alta, nord d'Alacant) ni en las Baleares; vi algo parecido de feo en Mojácar.
Lo mismo pasa en Gran Canaria y en zonas de Lanzarote y Fuerteventura.
#3 Corregido.
Gracias de todas maneras.
"La Justicia europea condena a España por la falta de control sobre los vertidos de aguas residuales al mar en Canarias."
