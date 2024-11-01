edición general
El Gobierno de Canarias permite a Cuna del Alma ocupar la franja de protección de la costa porque le viene bien al turismo

El Gobierno de Canarias ha permitido a la promotora del proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), ocupar la zona de servidumbre del litoral para construir una piscina descubierta y un restaurante que forman parte de las obras de su polémica urbanización de lujo porque dicha actuación es “conveniente” para el modelo económico canario basado en el turismo.

reivaj01 #1 reivaj01
Ahí, con dos cojones
#2 egon_
Nada nuevo bajo el sol en Canarias.
#5 pirat
El sur de Tenerife me pareció un sitio horroroso, y eso que venía de la hormigonada costa levantina.
Guanarteme #7 Guanarteme
#5 El sur de Tenerife me pareció un sitio horroroso

Y se las pela a nuestros gobernantes tener un sitio así de horrible. Lo mismo se puede decir del de Gran Canaria.
#12 pirat
#7 Perdona, creo que tú eres de por allí. El resto era hasta bonito...
Pero ese modelo de turismo tan agresivo y alienante no lo había visto en mi zona (La Marina Alta, nord d'Alacant) ni en las Baleares; vi algo parecido de feo en Mojácar.
#11 egon_
#5 La gente del norte de Tenerife se pasa años sin pisar el sur de la isla, no se sienten identificados con esa zona, está tan degradada y tan dedicada al turismo que parece otro país dentro de la misma isla.

Lo mismo pasa en Gran Canaria y en zonas de Lanzarote y Fuerteventura.
#13 pirat
#11 Además, el paisaje volcánico con todo lo bonito que es, en cuanto lo tocas y remueves pasa a todo lo contrario.
#3 Mustela
#0 Revisa título: "l gobierno"
Guanarteme #4 Guanarteme
Y a los canarios no nos viene bien este nivel de turismada, pero qué más le dará al GobCan lo que nos venga bien o mal....

#3 Corregido.
Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
#4 Os quejáis de vicio, debéis de estar forrados todos los canarios con el turismo y el dinerito que se dejan los guiris. Por eso el Gobierno de Canarias vela por vuestros intereses y os mete más turismo, para que os podáis comprar otro Lamborghini este año ¡Ningún canario sin su Lamborghini!
PaulDurden #9 PaulDurden
#6 Mierda, yo es que soy más de Maserati.
PaulDurden #8 PaulDurden
#3 Alguien lo corrigió pq, o estoy ciego, o ya está bien puesto. xD
Gracias de todas maneras.
PaulDurden #10 PaulDurden
Y de paso, yo dejo esto por aquí.....

"La Justicia europea condena a España por la falta de control sobre los vertidos de aguas residuales al mar en Canarias."

www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/justicia-europea-condena-espa
