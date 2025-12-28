edición general
Kyrgios gana sin despeinarse la Batalla de los Sexos a Sabalenka

El número 671 de la ATP, contenido en su juego, venció a la número 1 de la WTA en dos sets (6-3 y 6-3) en una exhibición en Dubái con tenis de cartón piedra y reglas distintas

Lógico y normal.
Ya dijo Garbiñe q, cuando era n°1 del mundo, un Junior masculino le hubiera ganado fácilmente.

www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2025-12-12/garbine-muguruza-teni
Deberían cobrar lo mismo por el mismo trabajo.
#3 Por poner contexto, este año Sabalenka ha ganado 15.881.980€ como nº1 de la WTA
Kyrgios ha ganado 100 veces menos, 148.315€ www.atptour.com/en/players/nick-kyrgios/ke17/overview
#5 pues eso, que deberían ganar lo mismo.
#3 ¿Cuál es el trabajo de un tenista profesional?

Spoiler: No es solamente jugar al tenis...
#7 pues no entiendo... jugar a futbol?
A ver, era una exhibición.... pero si alguien esperaba otra cosa...
he visto unas imágenes de la exhibición, y he flipado, el campo se Sabalenka era mas pequeño que el de Kyrgios. :shit: :shit: :shit:
