Kyrgios gana sin despeinarse la Batalla de los Sexos a Sabalenka
El número 671 de la ATP, contenido en su juego, venció a la número 1 de la WTA en dos sets (6-3 y 6-3) en una exhibición en Dubái con tenis de cartón piedra y reglas distintas
etiquetas
tenis
batalla de los sexos
kyrgios
sabalenka
#2
g3_g3
Lógico y normal.
#6
silencer
Ya dijo Garbiñe q, cuando era n°1 del mundo, un Junior masculino le hubiera ganado fácilmente.
www.elconfidencial.com/deportes/tenis/2025-12-12/garbine-muguruza-teni
#3
DayOfTheTentacle
Deberían cobrar lo mismo por el mismo trabajo.
#5
FueraSionistasdeMeneame
#3
Por poner contexto, este año Sabalenka ha ganado 15.881.980€ como nº1 de la WTA
Kyrgios ha ganado 100 veces menos, 148.315€
www.atptour.com/en/players/nick-kyrgios/ke17/overview
#8
DayOfTheTentacle
#5
pues eso, que deberían ganar lo mismo.
#7
Galton
#3
¿Cuál es el trabajo de un tenista profesional?
Spoiler: No es solamente jugar al tenis...
#9
DayOfTheTentacle
#7
pues no entiendo... jugar a futbol?
#1
tdgwho
A ver, era una exhibición.... pero si alguien esperaba otra cosa...
#4
pozz
he visto unas imágenes de la exhibición, y he flipado, el campo se Sabalenka era mas pequeño que el de Kyrgios.
