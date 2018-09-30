edición general
9 meneos
79 clics
Kristi Noem apuntando con un rifle a un agente, incumple normas de seguridad básicas en el uso de armas [ENG]

Kristi Noem apuntando con un rifle a un agente, incumple normas de seguridad básicas en el uso de armas [ENG]  

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, incumplió esta semana una norma fundamental de seguridad con armas cuando, durante una foto preparada, pareció dejar que la boca del cañón de un rifle se inclinara hacia la cara de un agente, según explicaron a Cowboy State Daily expertos en armas de fuego de Wyoming. Se llama “muzzle sweep”: permitir de forma descuidada que el cañón de un arma apunte hacia otras personas. Eso incumple una de las normas básicas de seguridad con armas.

| etiquetas: kristi , noem , rifle , seguridad , cañón , muzzle , sweep
8 1 0 K 111 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 111 actualidad
BastardWolf #1 BastardWolf
Que pena que no se le haya disparado en ese momento
2 K 44
#2 cocococo *
Cuando el servicio militar era obligatorio en España los soldados apuntaban el arma a donde les salia de la polla:

www.elconfidencialdigital.com/asset/thumbnail,1920,1080,center,center/

www.geocities.ws/empirulator/images/mili/mili.cir.rabasa.jpg
1 K 17
devilinside #4 devilinside
#2 Y el sargento o el que estuviese a cargo de las prácticas de tiro le soltaba unas hostias al que metía la gamba de cojones. El fallo típico era no levantar la mano cuando se te encasquillaba el Cetme y esperar al mando, sino levantarse y girarse con el arma en la mano y el dedo en el gatillo. Yo, que tenía mi licencia de tiro deportivo y entrenaba bastante, estaba acojonado y procuraba esconderme lo más posible de la trayectoria de los fusiles de los compañeros en las prácticas. Siempre decía que el lugar más seguro eran los blancos de tiro
0 K 12
azathothruna #3 azathothruna
Pregunta a las feminas
Es valido usar insultos considerados sexistas contra este ser, que mata perros?
0 K 10

menéame