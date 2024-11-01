Kraftwerk: 20 años de pelea en los tribunales por los derechos de dos segundos de una canción que ha definido el pastiche

La Justicia europea define pastiche como una creación que evoca una o varias obras, diferenciándose de ellas de modo perceptible, y que usen elementos característicos de esas canciones, también a través del 'sampling', con el fin de entablar un diálogo artístico. (...) Más de dos décadas es lo que lleva peleando la banda alemana de tecno Kraftwerk por los derechos de propiedad intelectual de un fonograma de dos segundos de su canción Metall auf Metall, que fue utilizado en la composición Nur mir por la productora musical Pelham GmbH.