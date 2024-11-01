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Kirill Alexandrov, estadounidense secuestrado en Ucrania: “Rusia no es un país, es una agencia de inteligencia con gente debajo”

En esta entrevista con Diario AS nos cuenta cómo fue su secuestro y tortura por parte de Rusia al inicio de la guerra en Ucrania y el rescate de película.

| etiquetas: eeuu , secuestro , putin tortura , extracción , rehen
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